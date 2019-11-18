«Он — моя противоположность»

Несколько дней назад телеведущая Регина Тодоренко стала «Женщиной года» по версии журнала «Glamour», а в благодарственной речи она призналась, что обязана своими достижениями любимому супругу Владу Топалову . Теперь Регина в откровенном интервью рассказала об отношениях с мужем.

Этот год стал очень насыщенным для Регины Тодоренко: она стала мамой, сыграла свадьбу в Италии, запустила собственное шоу на Youtube. В интервью для СМИ телеведущая призналась, что быть настолько активной ей помогает поддержка супруга Влада Топалова. Регина рассказала, что именно муж заставил ее ответственно подойти к материнству, пойти во время беременности к психологу, чтобы понять, как без чувства вины совмещать уход за малышом и работу.

Кроме того, Влад взял на себя многие обязанности: он купает сына, укладывает его спать, поет колыбельные и гуляет с Майклом. Сама Регина кормит малыша, меняет подгузники и наводит порядок в детской. Такое распределение ролей позволяет ей заниматься шоу, ездить на фотосессии и продолжать работать. Сейчас супругам позволяет быть активными и присутствие няни: несмотря на то что они долго не хотели подпускать к Майклу посторонних людей, но без специалиста не справлялись. Кстати, выбор няни для малыша тоже стал заботой Влада. Регина уверена, что несмотря на трудности в браке они проживут долгую жизнь вместе и обязательно станут многодетными родителями.

«Муж сказал: «Будешь рожать столько, сколько получится». Мне кажется, у нас будет многодетная семья. Просто хочется всё успеть! Мне хочется обратно уйти в декрет, говорить на младенческом языке, научиться коммуницировать с мужем так, чтобы понимать друг друга с полувзгляда. Наверно, лет через 50 я только смогу сказать, что знаю Влада на 100 процентов. Сейчас мы можем поспорить из-за любого пустяка. Влад — моя абсолютная противоположность. Я разгильдяйка и вечный хаос, а у него всё систематично и спланировано на год вперед. Но это хорошо, мужчина и должен быть таким!»

— призналась Регина.