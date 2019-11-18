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Звёзды

Светские мероприятия в нулевых: как выглядели знаменитости в 2000-е 

SM News 2 часа назад
Тусовки нулевых: как выглядели звезды в 2000-е
Фото: SM News
Таких знаменитостей надолго запомнят их фанаты и поклонники. Может потому что тогда наши «звёздочки» одевались по «моде». Тогда в 2000-е Москву накрыла волна гламура, тогда по Арбату ходили одни модники. Посмотрите, как в нулевых выглядели Тимати и другие звёзды.

Тимати

На этой фотографии молодой парень обнимается с Машей Малиновский и тогда он не думал, что за его плечами будет два брака и два наследника.
sm-news.ru
В те времена парень был идеалом и примером для подражания, многие парни начали одеваться, как и Тимати. Розовая кепка, серьги с бриллиантами в ушах, ремень с огромной пряжкой — вот, что было круто в 2007-м.

Екатерина Варнава

Девушка никогда не меняла свой образ и даже в нулевых нарядами для девушек было: мини юбка и декольте до пупка.
sm-news.ru
Девушка никогда не стеснялась своей фигуры, а наоборот старалась её всем продемонстрировать.

Ксения Собчак

Только посмотрите на эту девушку, которая одета в леопардовый атлас, тогда девушка знала толк в моде. Но кто бы мог подумать, что именно эта девчушка, которая ходит на шпильках с острым носом, будет баллотироваться в Президенты РФ.
sm-news.ru
Тогда Ксения Анатольевна взрывала танцполы клубной Москвы, гламур из неё исходил только так.
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Теги:
Звёзды , Екатерина Варнава , Тимати , Ксения Собчак
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