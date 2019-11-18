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Звёзды

Преображение артистов после избавления от лишнего веса 

SM News 2 часа назад
Преображение звезд после сброса лишнего веса
Фото: SM News
Соблюдение диеты не дает стопроцентной гарантии избавления от лишнего веса, так как порой приходится активно тренироваться в спортзале. Иногда ожирение является следствием ряда заболеваний, поэтому начинать похудение следует с попытки их вылечить. Сегодня мы поговорим о звездах, которые сумели значительно похудеть.

Екатерина Скулкина

Эта артистка знакома многим по проекту Камеди Вумен, где выступала долгое время. Если обратить внимание на фотографии этой девушки в юные годы, то она обладала довольно пышными формами.
SM News
Это не помешало ей обрасти армию поклонников, но собственное желание похудеть не могло оставаться незамеченным. Екатерина говорила в своих интервью, что избавиться от лишнего веса ей помогли занятия спортом и строгая диета.

Михаил Казаков

Когда состоялась премьера сериала «Папины дочки», этот актер стал очень популярным. Жизненные изменения и резкий скачок узнаваемости побудил его взяться за приведение своей физической формы в порядок.
SM News
Он также стал делать акцент на занятиях спортом, перестал употреблять высококалорийную пищу. На фото видно, что Михаилу удалось добиться поставленной цели.

Светлана Пермякова

Популярность к этой актрисе пришла после того, как она снялась в сериале «Интерны», сыграв там роль Любы. Харизма и великолепное чувство юмора позволили ей влюбить в себя тысячи зрителей, однако своей внешностью Светлана была недовольна.
SM News
Ей удалось похудеть с 97 до 77 килограммов, а это вполне достойный результат.

Наталья Бочкарева

Актриса, сыгравшая Дашу Букину в сериале «Счастливы вместе», тоже решила избавиться от лишнего веса и кардинально изменила свою внешность в лучшую сторону. Интересно то, что на эту роль ее утвердили только из-за наличия пышных форм, так как Наталья должна была сыграть героиню старше своего фактического возраста.
SM News
Хоть однажды лишний вес актрисе позволил получить заветную роль и прославиться на всю страну, она приняла решение от него избавиться, став стройной красавицей. Все эти люди добились цели, проявив упорство и трудолюбие!
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Теги:
Звёзды , Светлана Пермякова , Екатерина Скулкина , Наталья Бочкарева , Михаил Казаков
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