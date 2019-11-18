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Журнал показал все морщинки и складочки Джей Ло 

Passion.ru 26 минут назад
Дженнифер Лопес стала «Человеком года» по версии журнала и украсила собой его обложку.
Фотографии и видеоролик с Дженнифер Лопес, которые опубликовал на своей странице американский журнал GQ, не оставили публику равнодушной. Тело актрисы выглядело так, будто ей не больше 30, а кожа лица, несмотря на глубокие мимические морщины, будто светилась изнутри. Пожалуй, единственный фильтр, который использовал дизайнер в видеоролике, был черно-белым — но он делал его лишь более фактурным, не скрывая ни одного нюанса в кадре.
@gq
На фото обработка была более явной, однако и она — в лучших традициях современного глянца —
Некоторые подписчики Instagram-страницы журнала усомнились в том, что в 50 лет можно выглядеть так роскошно, однако большинство уверены: ДжейЛо по силам все!
А как считаете вы?
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Теги:
Звёзды , Видео , Дженнифер Лопес
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