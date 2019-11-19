Максим Фадеев поделился архивным снимком с юной Глюкозой

Продюсер Максим Фадеев в Instagram опубликовал снимок, на котором он находится в обществе одной из своих бывших подопечных Глюкозы. Много лет назад продюсер и тогда еще мало кому известная певица сотрудничали. На снимке яркой исполнительнице не больше двадцати лет. «Как давно это было», — подписал снимок продюсер.

Любопытно, что на снимке бросается в глаза сильный загар у Глюкозы. В комментариях она пояснила, почему так выглядит. Оказывается, в те времена она была частой гостьей соляриев. «Хорошо запретили солярии, иначе я бы уже сгорела», — заявила исполнительница. Скорее всего, в данном контексте она имела в виду имела себя, потому что солярии в России не запрещены.

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Максим Фадеев отмечал, что Глюкоза была одной из самых талантливых его подопечных. Он сразу знал, что она станет звездой эстрады. Так, собственно, и случилось. Правда, с продюсером она уже давно не сотрудничает.

Максим Фадеев не так давно распустил всех музыкантов своего лейбла. Теперь они могут петь все композиции, которые сочинил для них продюсер. Правда, у него, как сам утверждает продюсер, продолжаются суды с двумя музыкантами. Фадеев не озвучил их фамилий, но несложно догадаться, что речь идет о Наргиз Закировой и Олеге Майами. Им запрещено петь композиции, которые для них сочинил продюсер.