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Фадеев показал фото с юной Глюкозой 

Рамблер 3 часа назад
Продюсер Максим Фадеев, распустивший всех своих артистов, решил поделиться с подписчиками снимком 20-летней давности. На своей странице в Instagram он опубликовал совместный кадр, на котором он позирует вместе с одной из своих подопечных — Натальей Ионовой, известной как Глюкоза.
@fadeevmaxim
Певица не смогла пройти мимо ностальгического снимка и заметила в комментариях, как хорошо, что запретили солярии, иначе бы она сгорела. На самом деле в России их никто не запрещал, а вот сама Наталья, вероятно, перестала прибегать в их услугам. Поклонники отметили, что сейчас певица выглядит гораздо моложе.
Ранее "Рамблер" писал, что Фадеев оправдался перед женой за "роман" с Серябкиной.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Звёзды , Видео , Максим Фадеев , Наталья Ионова
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