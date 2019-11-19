Фадеев показал фото с юной Глюкозой

Продюсер Максим Фадеев , распустивший всех своих артистов, решил поделиться с подписчиками снимком 20-летней давности. На своей странице в Instagram он опубликовал совместный кадр, на котором он позирует вместе с одной из своих подопечных — Натальей Ионовой , известной как Глюкоза.

@fadeevmaxim

Певица не смогла пройти мимо ностальгического снимка и заметила в комментариях, как хорошо, что запретили солярии, иначе бы она сгорела. На самом деле в России их никто не запрещал, а вот сама Наталья, вероятно, перестала прибегать в их услугам. Поклонники отметили, что сейчас певица выглядит гораздо моложе.