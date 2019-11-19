Чем сейчас занимается Гоша из «Универа»

Чем занимается Гоша из «Универа» и как выглядит его красавица жена

Не так давно на ТНТ показывали сериал «Универ». С первых серий завоевал интерес у телезрителей и стал очень популярным. Больше всех запомнились такие герои как Кузя и Гоша, которого сыграл актер Алексей Гаврилов . Давайте узнаем, как выглядят жена и ребенок Алексея и чем он занимается сейчас.

На кастинг ситкома Алексей пришел вместе с другом Виталием Гогунским . Парни даже не думали, что оба попадут, да еще на главные роли. Тогда они думали, что это большая удача, но оказалось совсем наоборот. Алексей и Виталий стали заложниками своих ролей. Что помешало им в дальнейшем.

После сериала «Универ» Алексей продолжил сниматься в роли Гоши Рудковского, но уже в ситкоме «СашаТаня».

Однако в 2016 году практически после свадьбы заявил, что уходит. По его словам, он устал от этого образа и хочет чего-то нового.

После ухода с ТНТ Алексей полностью пересмотрел свою жизнь. Молодой человек решил стать гендиректором журнала «Русский пионер».

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В 2015 году Алексей женился на прекрасной девушке по имени Марина. Торжество проходило в Москве. Стоит отметить, что возлюбленные не особо торопились с детьми. Их первенец появился на свет только через 3 года после свадьбы. У супругов родился мальчик. Имя сына Алексей держит в тайне. Про свою личную жизнь мало что рассказывает. Сынишка очень похож на папочку.

Известно, что у супругов есть семейный бизнес и он где-то на острове, а в Москве у них есть основная работа и проекты. Алексей и Марина счастливы вместе вот уже 4 года.