Самые примерные семьянины шоу-бизнеса

Если вы думали, что главный мужской праздник — 23 февраля, то вы ошибались. Во всем мире мужчин принято чествовать вовсе не зимой, а поздней осенью. 19 ноября —Международный мужской день, и это совсем не аналог Дня защитника Отечества.

Папа может все, что угодно, поется в популярной детской песенке. И, конечно, день отца получил свое законное место в ряду прочих праздников, но этого мужественной половине человечества показалось мало, и они организовали для себя еще один праздник, в который принято отстаивать права мужчин в воспитании детей. На самом деле идея проведения праздника появилась еще в 60-х годах, но больше 30 лет никто не мог решиться, да и дата 23 февраля (уже отмечавшаяся в странах бывшего СССР) мировую общественность сильно смущала. И вот, в начале 90-х годов профессор Томас Оастер, руководивший центром мужских исследований при университете города Миссури-Канзас, США, сделал первый рывок, организовав скромные мероприятия в феврале. Начало было положено.

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Подхватил инициативу доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии, который настоял на учреждении Международного дня мужчин. Но по его задумке в этот день надо было не ратовать за мужество и историческую функцию мужчин защищать семью и Родину, а отстаивать права мужей в воспитании детей. Датой праздника доктор выбрал день рождения собственного отца, в котором видел пример для подражания. Так, 19 ноября 1999 года впервые был отмечен Международный мужской день.

Цель Дня мужчин — привлечение общественного внимания к гендерной дискриминации мужчин и акцентирование на важности их роли в семье и воспитании детей.

Сегодня исполняется ровно 20 лет этому необычному, но бесспорно нужному празднику, а потому мы решили сделать для вас небольшую подборку самых образцовых мужей и отцов, о каких только можно мечтать.

Константин Хабенский

Константин Хабенский очень любил первую супругу, оставившую этот мир очень рано. После ее смерти актер остался один с годовалым сыном на руках.

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Многие женщины мечтали занять в сердце актера место Анастасии, но долгих пять лет он оставался холост и посвящал себя профессии и благотворительной деятельности. В 2013 Константин вновь женился на актрисе Ольге Литвиновой . У супругов подрастают две дочери, и их семья считается одной из самых крепких и образцовых в стране.

Колин Ферт

Лучше Ферта мистера Дарси никто так и не смог воплотить. Пример истинного джентльмена с задумчивым взглядом, который разбил немало девичьих сердец. Но сам актер давно и счастливо женат на итальянском режиссере Ливии Джуджолли.

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У пары два сына подросткового возраста, и Колин не скрывает, что боготворит жену. Кстати, на всех светских мероприятиях они появляются только вместе.

Павел Прилучный

Павел у многих вызывает противоречивые чувства, ведь при всей своей внешней привлекательности, он часто играл отрицательных персонажей. И справлялся с этим так великолепно, что вернуть ему звание положительного героя смог, пожалуй, лишь телесериал «Мажор».

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Но несмотря на сценические образы, в жизни артист примерный семьянин. Прилучный много лет женат и у него растут двое детей. А его супруга и коллега Агата Муцениеце признается, что они даже не ссорятся. Просто не из-за чего.

Эштон Катчер

После выхода книги Деми Мур Эштону Катчеру пришлось несладко. Но первой поддержала мужа, конечно, Мила Кунис . Актеры так давно знакомы, что с годами их дружба переросла в любовь. И такую крепкую, что многим не верится в ее реальность.

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Однако Эштон образцовый отец и муж. Он много времени уделяет воспитанию детей и одним из первых обратил внимание общественности, что в мужских туалетах нет пеленальных столиков. Катчер опубликовал на эту тему гневный пост в социальных сетях, возмущаясь из-за того, что для него стало проблемой сменить дочери подгузник во время прогулки.

Павел Воля

Главный хулиган российского шоу-бизнеса стал самым ярким семьянином. Женившись в 2012 году на именитой спортсменке Ляйсан Утяшевой, юморист показал, что за маской циника скрывается нежный муж и любящий отец.

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Теперь Павел пишет лирические стихи, так же откровенно шутит, но при первой же возможности подчеркивает любовь и уважение к жене. Да и в свет без нее артист почти не выходит.

Хью Джекман

Звезда Голливуда Хью Джекман встретил будущую жену в 26-летнем возрасте. На тот момент Деборре было уже 39, но это е остановило взаимного притяжения пары, и вскоре роман перерос в брак.

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Хью везде появляется только вместе с женой и публично признается в безоглядной любви к ней. Когда выяснилось, что у пары не может быть совместных детей, Джекман не оставил Деборру, а предложил ей усыновление. Теперь в семье одного из главных секс-символов кинематографа растут сын и дочь.