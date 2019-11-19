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Как выглядят участницы «Дома-2» на самом деле 

SM News 1 час назад
Участницы популярного телепроекта «Дом-2» в своих соцсетях похожи на королев красоты.
Александра Устьянцева
1/5  Александра Устьянцева
Фото:
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Юлия Белова
2/5  Юлия Белова
Фото:
Анастасия Балинская
3/5  Анастасия Балинская
Фото:
Ольга Рапунцель
4/5  Ольга Рапунцель
Фото:
Юлия Щеглова
5/5  Юлия Щеглова
Фото:
Участницы популярного телепроекта «Дом-2» в своих соцсетях похожи на королев красоты. Однако в эфирах люди видят настоящую внешность девушек — без фильтров, фотошопа и удачных ракурсов. Решили сравнить фото девушек из Instagram и из эфира, чтобы показать, что в сети нельзя доверять никому.

Александра Устьянцева

Когда девушка только пришла на проект, все были поражены тем, как картинка из соцсетей отличается от того, что люди видят в реальности. Возможно, именно поэтому Александре не удалось задержаться надолго на шоу.

Юлия Белова

Участница популярного шоу кажется настоящей звездой без недостатков, но это лишь в Instagram. В обычной жизни Юля, как и все мы, борется с проблемами с кожей.

Анастасия Балинская

Девушка уже несколько раз приходила на проект. Каждый раз фанаты замечали изменения в ее внешности. К сожалению, не в лучшую сторону. Настя утверждает, что все дело в хирурге, который испортил ей нос.

Ольга Рапунцель

Участница называет себя звездой и «брендом» телепроекта. Однако пользователи Сети утверждают, что Оле пора спуститься с небес на землю и перестать считать себя принцессой, так как морщины и другие признаки возраста уже дают о себе знать.

Юлия Щеглова

Девушка, несомненно, выглядит отлично и в эфирах, но ее любовь к фотошопу делает ее лишь отдаленно похожей на версию себя из соцсетей. Согласитесь, разница колоссальная!
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Теги:
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