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Лариса Гузеева продолжает борьбу с лишним весом 

Рамблер 55 минут назад
Известная актриса и бессменная ведущая телепередачи "Давай поженимся" мечтает избавиться от "ненавистных килограммов". Подробностями своей жизни Лариса Гузеева делится со своими поклонниками на странице в Instagram. На этот раз она легла в специализированную клинику, расположенную на берегу Финского залива.
За шесть дней пребывания в клинике телеведущая рассталась с тремя килограммами и останавливаться не планирует, особое удовольствие ей доставляет то, что все это происходит в родных для нее местах.
"Сегодня шестой день моего счастья! Это Финский Залив — мой любимый навеки — моя молодость! Всё вам расскажу и покажу: пока меня не загнать ни на обед ни на процедуры", — подписала снимок Лариса Гузеева.
Поклонники поддержали свою любимицу, причем многие высказались, что Лариса прекрасна и в таком весе.
@_larisa_guzeeva_
Один из подписчиков предположил, что актриса худеет для роли. На что Гузеева в характерной манере ответила, что ей "просто надоело быть жиробасиной".
Ранее "Рамблер" писал, как "Жестокий романс" разрушил карьеру Гузеевой.
Женский форум2 
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Звёзды , Видео , Лариса Гузеева
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