Сыгравшая дьяволицу актриса критикует православие

Анастасия Веденская резко высказалась о православии на недавней премьере фильма "Блаженный", в котором сыграла главную роль.

Актриса отметила, что тема религии ей близка, и призналась, что давно считает себя буддисткой. По ее мнению, православие — зло для русского народа. Она убеждена, что в православие люди уходят из-за сильного страха. Вместо этого Веденская предлагает сосредоточиться на других вопросах, например, запуске спутников в космос.

Также Анастасия рассказала, что роль дьяволицы стала одной из самых легких в ее карьере, а сложности на площадке испытывала только с партнером Георгием Витязевым, который не был профессиональным актером.