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Сыгравшая дьяволицу актриса критикует православие 

Рамблер 1 час назад
Анастасия Веденская резко высказалась о православии на недавней премьере фильма "Блаженный", в котором сыграла главную роль.
Актриса отметила, что тема религии ей близка, и призналась, что давно считает себя буддисткой. По ее мнению, православие — зло для русского народа. Она убеждена, что в православие люди уходят из-за сильного страха. Вместо этого Веденская предлагает сосредоточиться на других вопросах, например, запуске спутников в космос.
Также Анастасия рассказала, что роль дьяволицы стала одной из самых легких в ее карьере, а сложности на площадке испытывала только с партнером Георгием Витязевым, который не был профессиональным актером.
Ранее "Рамблер" писал, почему звезда кино 1980-х сменил кино на религию.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Звёзды , Видео , Анастасия Веденская
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