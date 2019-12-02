Звезды 1990-х, которые пропали со сцены

1990-е и начало 2000-х подарили много хитов, странных стилей в одежде и свободу выбора. Но что стало с теми, кто спел популярные хиты, которые до сих пор крутят на некоторых радиостанциях и свадьбах в глубинке?

Влад Сташевский

Красивый и талантливый певец, который покорил сердца многих девушек несколькими песнями, скрылся с горизонта эстрады в 2000-х годах.

SM News

После карьеры певца, Влад кардинально сменил сферу деятельности и работал генеральным директором на метало перерабатывающем заводе. Сейчас время от времени дает концерты со старым репертуаром.

Лариса Черникова

Девушка зажигалка и ее песня «Я люблю тебя, Дима» звучали из каждого второго утюга. Лариса заражала своей энергией, под ее песни хотелось танцевать. Школьные дискотеки просто разрывали ее хиты.

SM News

В семье певицы случилось несчастье, был убит ее муж бизнесмен. Вскоре после этого Черникова прекратила карьеру и изменила свою жизнь в корне. Уехала в США с фермером. Живет на 2 страны, поет мантры и записывает их на диски.

Саша Зверева

Кто не знает группу «Демо», тот не пел на школьных дискотеках «солнышко в руках……».

SM News

Зажигательная и обаятельная солистка группы Саша сейчас известный дизайнер в Америке и одна из мам инстаграма.

Светлана Владимирская

Владимирскую прославила одна песня «Мальчик мой», хотя были и другие, конечно. Но именно за «мальчика» Светлана получила премию певица года. Гастроли, переезды, выступления. Все это приносило деньги, но уносило душевное равновесие, как говорится, за все надо платить.

SM News

На пике славы Светлана Владимирская закончила карьеру и вместе с мужем примкнула к какой-то секте в красноярской глубинке. Воспитывает ребенка и заявляет, что именно тут счастлива, так как не испытывает стрессов.

Мистер Малой

Хулиган рэп — культуры России 1990-х. Он был первооткрывателем этого направления. «Буду погибать молодым» — гимн начинающих читать рэп в те годы.

SM News

Полиция нравов

Вот уж кто шокировал публику 1990-х, так это две лысые дамы, поющие в группе с названием «Полиция нравов». Все от начала и до конца у них было провокационным. Бабушки крестились, а молодежь замирала перед экранами телевизоров в восхищении от смелости девушек.

SM News

Сейчас одна из них — Фрида редко выступает с концертами, занималась продюсированием и сконцентрировалась на воспитании дочери. О второй участнице под псевдонимом Ангел ничего не известно. Была на просторах интернета ничем не подтвержденная информация, что певица уехала на запад и открыла студию йоги, но это неточно.

Невозможно быть вечно на пике популярности, ну почти невозможно. В 1990-е было множество «исполнителей одной песни», но увы и ах, они почти забыты.