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Наталья Ветлицкая призналась, что рассталась Дмитрием Маликовым после драки 

Grazia + ещё 1 5 часов назад
Ветлицкая рассказала, почему рассталась с Маликовым
Фото: Grazia
В сети активно обсуждают возвращение в шоу-бизнес 55-летней Натальи Ветлицкой, звезды эстрады 90-х, которая известна слушателям по таким хитам как "Глаза цвета виски", "Плейбой", "Лунный кот" и "Посмотри в глаза".
После 10 лет жизни за границей Ветлицкая приехала в Россию со своей новой концертной программой, а также дала интервью об интересных подробностях личной жизни.
Так, Наталья рассказала о своем первом муже, музыканте Павле Смеяне, который всячески ее унижал и занимался рукоприкладством. На протяжении долгого времени после расставания Павел снился Наталье в кошмарах. Упомянула знаменитость и о романе с 49-летним Дмитрием Маликовым.
Отношения с российским композитором и певцом были у нее в 23 года, на тот момент Дмитрию было всего 18 лет.
Певица призналась, что у них была настоящая взаимная любовь и романтика, но с самого начала было понятно, что они не подходят друг другу.
Ветлицкая вспомнила показательный случай, когда она "заехала" каблуком по голове артиста "за дело". "Вот такая я была огненная, представляешь?" — поделилась звезда с Андреем Малаховым в эфире шоу "Привет, Андрей!".
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Теги:
Звёзды , Наталья Ветлицкая , Андрей Малахов , Дмитрий Маликов , Павел Смеян
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