Ветлицкая рассказала, почему рассталась с Маликовым

Наталья Ветлицкая призналась, что рассталась Дмитрием Маликовым после драки

В сети активно обсуждают возвращение в шоу-бизнес 55-летней Натальи Ветлицкой , звезды эстрады 90-х, которая известна слушателям по таким хитам как "Глаза цвета виски", "Плейбой", "Лунный кот" и "Посмотри в глаза".

После 10 лет жизни за границей Ветлицкая приехала в Россию со своей новой концертной программой, а также дала интервью об интересных подробностях личной жизни.

Так, Наталья рассказала о своем первом муже, музыканте Павле Смеяне , который всячески ее унижал и занимался рукоприкладством. На протяжении долгого времени после расставания Павел снился Наталье в кошмарах. Упомянула знаменитость и о романе с 49-летним Дмитрием Маликовым

Отношения с российским композитором и певцом были у нее в 23 года, на тот момент Дмитрию было всего 18 лет.

Певица призналась, что у них была настоящая взаимная любовь и романтика, но с самого начала было понятно, что они не подходят друг другу.