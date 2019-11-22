«С головой у вас не все в порядке»: звезду «Дом 2» осудили за сверх откровенное фото с маленьким сыном

Нелли Ермолаева без одежды снялась в обнимку с полуторагодовалым ребенком.

33-летняя звезда «Дом 2» Нелли Ермолаева шокировала публику, опубликовав на своей странице в Instagram с миллионной аудиторией фото себя без одежды вместе с полуторагодовалым сыном Мироном. На снимке Нелли, позирующая к камере боком, прижимает к себе смеющегося малыша. Сверх откровенное фото привлекло море внимания, а также и жесткой критики. Подписчики начали возмущаться поступку Нелли, которая выложила на потеху публике фото, которые должны были бы остаться, по мнению пользователей, в семейном архиве.

«Позор! Как можно в таком виде с ребенком фотографироваться…ума нет», «С такой мамой фото сына это капец, конечно, ощущения неприятные», «Позор. Как можно жить без мозгов. Ужас», «Ну зачем голышом», «Я вот тоже не понимаю, для какой цели выставлять такую фотку на миллионную публику. Для чего?», «Стыд и срам. На всю страну голышом», — возмущению подписчиков не было конца и края.

Как отметили пользатели Instagram, Ермолаева влилась в модную нынче среди блогеров струю — делать «раздетые» фото с детьми. Однако, как отметили они же, нормально бы смотрелись снимки с новорожденным малышом, а не с полуторагодовалым мальчиком.

Instagram

«Нечего себе «семейная фотосессия», «Надо было с новорожденным фотографироваться и оставить на память, а не в сеть… а тут большой пацан и мама без одежды», — не оценили откровенности участницы реалити-шоу.

Тех, кто высказался в духе, что выставленное напоказ — красиво и не пошло, были единицы. Некоторые даже начали язвительно шутить об абсурдности идеи «семейной» фотосессии.

«На совершеннолетие будет повтор», — усмехнулись не оценившие творчества Ермолаевой подписчики.