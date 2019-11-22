Вернувшись из Испании в Россию, звезда 90-х Наталья Ветлицкая появилась на шоу Андрея Малахова. В интервью певица рассказала телеведущему, почему разошлась с Дмитрием Маликовым.
Какое-то время исполнители состояли в отношениях. Певица призналась, что они действительно любили друг друга, но Маликов не смог совладать с ее характером:
«Я не Димин вариант. Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно. Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто».
После того, как романтика угасла, у влюбленных начались серьезные проблемы. Ветлицкая рассказала, что во время очередной ссоры ей пришлось ударить Дмитрия "по башке каблуком".
55-летняя Певица также подчеркнула, что ее огненный темперамент в молодости доставлял проблемы всем окружающим: и мужчинам, и женщинам.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, на кого похож сын Маликова от суррогатной матери.