Ветлицкая рассказала, почему рассталась с Маликовым

Какое-то время исполнители состояли в отношениях. Певица призналась, что они действительно любили друг друга, но Маликов не смог совладать с ее характером:

«Я не Димин вариант. Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно. Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто».

После того, как романтика угасла, у влюбленных начались серьезные проблемы. Ветлицкая рассказала, что во время очередной ссоры ей пришлось ударить Дмитрия "по башке каблуком".

55-летняя Певица также подчеркнула, что ее огненный темперамент в молодости доставлял проблемы всем окружающим: и мужчинам, и женщинам.