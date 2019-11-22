Из серой мышки в секс-символ: эволюция Йоханссон

Из серой мышки в секс-символ: эволюция стиля Скарлетт Йоханссон

Актриса Скарлетт Йоханссон — признана секс-символом среди мужчин. Ее любят за округлые формы, пухлые губы, хорошие полосы и отменную актерскую игру. За ее стилем следят тысячи женщин по всему миру. Но мало кто знает, что еще в начале 2000-х она выглядела далеко не так прекрасно, как сейчас.

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В 2000 году она появилась на официальном мероприятии в классическом черном платье без бретелей и красной накидкой. Казалось бы, а за что ее можно назвать мышкой на этих снимках? Скарлетт выглядит очень неуверенной и зажатой, это подтверждают ее позы, где она не держит спину прямо. На соседней фотографии, где она в пальто звезда, хоть и выглядит более расслабленной, но уже не такой эффектной.

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В 2001 году Скарлетт уже более задорная на красных дорожках и мероприятиях, но возникла другая проблема: ее наряды. Да, в то время было модно носить яркие вещи, а уж топ с прозрачными вставками был хитом нулевых. Но Йоханссон выглядит очень нескладно. А бежево-красный тренч? Скарлетт, это — модное преступление.

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В 2002 она все еще была в поисках своего стиля: перекрасила волосы в темный цвет и начала надевать мешковатые вещи, которые лишь подчеркивали ее округлые формы, но не так, что они выглядели аппетитно. Хоть на этих снимках актрисе всего 18 лет, она выглядит уставшей взрослой женщиной.

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В 2003 она решила вернуть свой блонд, сделала модную стрижку и… что произошло? Выглядит так, будто в Йоханссон вселилась безумная кукла Барби или Перис Хилтон . Она выглядит очень несуразно и странно. Но у всех бывает печальный опыт.

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Начиная с 2005 года звезда наконец-то решила попробовать новый образ и стиль для красных дорожек и официальных мероприятий. Теперь ее верными друзьями стали облегающие платья, подчеркнувшие аппетитные формы, но при этом, не лишившие ее шарма и женственности.

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В 2006 году Скарлетт еще раз попробовала перейти в темный цвет волос, но, видимо, поняла, что такой образ делает ее сильно старше. Поэтому она неизменно возвращается в свой цвет волос.

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С 2011 года актриса начала чаще носить платья в пол, которые зрительно увеличивают ее средний рост (160 сантиметров). Тогда ее уже начали признавать чуть ли не иконой стиля красных дорожек.

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В 2019 году она сразила всех своим красным платьем в пол с больши разрезом до бедра. Наряд она выбрала без бретелей, чтобы подеркнуть красивую и пышную грудь. Критики посчитали, что она несколько переборщила с макияжем, который «съел» ее глаза.

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В жизни Скарлетт одевается максимально просто и практически не красится.

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Какие наряды Скарлетт вам понравились больше всего?