Что стало с Богомоловым после встречи с Собчак

Что стало с Константином Богомоловым после встречи с Ксенией Собчак

38-летняя Ксения Собчак и 44-летний Константин Богомолов долго шли к своему счастью. За плечами у журналистики и театрального режиссера — прошлые браки и дети, рожденные от экс-супругов, а также осуждение со стороны общественности. Но все это не смогло сбить знаменитостей с пути к созданию полноценной семьи.

Фанаты обратили внимание на то, что новые отношения положительно сказались на телеведущей. Собчак, известная своей язвительностью и жесткостью характера, стала часто проявлять себя мягкой и женственной, особенно в присутствии возлюбленного.

Богомолов же не так "светится" на публике, поэтому достаточно сложно было оценить изменения в его жизни — он лишь регулярно признавался Собчак в любви у себя в социальных сетях либо в комментариях под ее фото в Инстаграме.

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Но наконец театральный режиссер решил приподнять завесу тайны и рассказал о своих чувствах. Он признался, что очень поменялся — и эти изменения его только радуют. Константин считает, что его эмоциональная "трансформация" произошла благодаря любви и пониманию со стороны Ксении. Жена мирится со всеми его недостатками.

"Когда тебя принимают и не осуждают, тогда вдруг человек расправляется и в нем включаются какие-то саморегулирующие механизмы. В любви и тепле человек начинает менять себя сам", — объяснился Богомолов и загадочно заключил, что это "послание" адресовано Ксении.

Она, в свою очередь, ответила взаимностью и поблагодарила Константина в комментариях за аналогичное отношение.