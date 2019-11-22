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Что стало с Константином Богомоловым после встречи с Ксенией Собчак 

Grazia 3 часа назад
Что стало с Богомоловым после встречи с Собчак
Фото: Instagram
38-летняя Ксения Собчак и 44-летний Константин Богомолов долго шли к своему счастью. За плечами у журналистики и театрального режиссера — прошлые браки и дети, рожденные от экс-супругов, а также осуждение со стороны общественности. Но все это не смогло сбить знаменитостей с пути к созданию полноценной семьи.
Фанаты обратили внимание на то, что новые отношения положительно сказались на телеведущей. Собчак, известная своей язвительностью и жесткостью характера, стала часто проявлять себя мягкой и женственной, особенно в присутствии возлюбленного.
Богомолов же не так "светится" на публике, поэтому достаточно сложно было оценить изменения в его жизни — он лишь регулярно признавался Собчак в любви у себя в социальных сетях либо в комментариях под ее фото в Инстаграме.
Instagram
Но наконец театральный режиссер решил приподнять завесу тайны и рассказал о своих чувствах. Он признался, что очень поменялся — и эти изменения его только радуют. Константин считает, что его эмоциональная "трансформация" произошла благодаря любви и пониманию со стороны Ксении. Жена мирится со всеми его недостатками.
"Когда тебя принимают и не осуждают, тогда вдруг человек расправляется и в нем включаются какие-то саморегулирующие механизмы. В любви и тепле человек начинает менять себя сам", — объяснился Богомолов и загадочно заключил, что это "послание" адресовано Ксении.
Она, в свою очередь, ответила взаимностью и поблагодарила Константина в комментариях за аналогичное отношение.
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Теги:
Звёзды , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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