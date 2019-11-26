Билан взбесился из-за вопроса о сексе

Дима Билан взорвался после вопроса о его партнере в сексе

Дима Билан сорвался на журналистов, решивших в очередной раз расспросить певца про его личную жизнь. Причем на этот раз у подопечного Яны Рудковской напрямую спросили, с кем же он все-таки занимается сексом? Артист к такому откровенному вопросу, видимо, оказался не готов и тут же вышел из себя, призвав, перестать «лезть в чужую постель».

«Почему вас так интересует, с кем человек спит?! Вам не все равно?.. Какое вам дело? Не лезьте в чужую постель! У меня все в порядке с личной жизнью!» — разбушевался Билан, посетовав, что его все время «донимают этим вопросом».

Кроме того певец добавил, что его в человеке интересуют мысли, а не то, «с кем он в потели», пишет портал Dni.ru.