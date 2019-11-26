Билан взбесился из-за вопроса о сексе

Дима Билан сорвался на журналистов, решивших в очередной раз расспросить певца про его личную жизнь. Причем на этот раз у подопечного Яны Рудковской напрямую спросили, с кем же он все-таки занимается сексом? Артист к такому откровенному вопросу, видимо, оказался не готов и тут же вышел из себя, призвав, перестать «лезть в чужую постель».
«Почему вас так интересует, с кем человек спит?! Вам не все равно?.. Какое вам дело? Не лезьте в чужую постель! У меня все в порядке с личной жизнью!» — разбушевался Билан, посетовав, что его все время «донимают этим вопросом».
Кроме того певец добавил, что его в человеке интересуют мысли, а не то, «с кем он в потели», пишет портал Dni.ru.
Однако подобные выпады артиста вряд ли успокоят интерес публики к его личной жизни. Что не удивительно, ведь 37-летний исполнитель никогда не был женат и даже девушки постоянной у него не наблюдается. Блогер же Лена Миро, регулярно критикующая певца и его продюсера Яну Рудковскую, объясняет это просто: Билан — гей и пытается всеми силами это скрывать.