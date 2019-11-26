Неидеальны: суперзвезды с косоглазием

Неидеальны: у кого из знаменитостей косоглазие

У каждого человека есть свой изъян во внешности, но в современном мире все привыкли, что знаменитость должна быть идеальна во всем. Но что же делать тем «звёздочка», у которых глаза в разные стороны. Правильно, только скрывать. Кто же из знаменитостей скрывает свою «изюминку».

Селена Гомес

SM News

На первый взгляд очень тяжело заметить какой-либо недостаток во внешности девушки. Но как бы певица его не скрывала, подписчики и верные фанаты не раз замечали на фотографиях её недостаток. Тем не менее, девушка всё равно стала легендарной певицей. Остается только брать пример.

Райан Гослинг

SM News

Райан не тянет на секс символ Голливуда, однако ему всё равно не мешает сниматься в роли красавчика в культовых фильмах, да ещё и в качестве главного героя. Но любознательные фанаты и поклонники заметили небольшой недостаток актёра, ведь в фильмах его косоглазие отчётливо заметно.

Деми Мур

SM News