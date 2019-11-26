Названы самые сексуальные русские звезды

Журнал Maxim в очередной раз опубликовал список ста самых сексуальных отечественных знаменитостей по версии читателей. Возглавила рейтинг модель Ирина Шейк, несмотря на то что давно проживает в США.
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Рейтинг «Топ 100 самых сексуальных знаменитостей» журнала Maxim медийные персоны ожидают не меньше, чем их поклонники. Например, участница «Comedy Woman» Надежда Сысоева призывала голосовать за себя и мечтала попасть в первую десятку. Правда, сделать этого ей не удалось: артистка заняла только 79-ое место. А возглавила список самых привлекательных отечественных знаменитостей модель Ирина Шейк.
Она уже становилась самой сексуальной женщиной России в прошлом году, подвинув с занимаемого пьедестала Веру Брежневу.
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На втором месте находится звезда сериала «Бывшие» Любовь Аксенова, она попаданию в рейтинг не обрадовалась.
«Культ «первого места» и превознесение конкуренции для меня давно уже болезненный момент. И на практике я чаще убеждаюсь, что именно совместные усилия приводят к результатам, куда более эффективным и продуктивным, чем одиночное и зачастую мнимое превосходство в чем-либо. Поймите меня правильно, я н