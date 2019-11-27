Как Перова из «Лицея» поддалась влиянию алкоголя

Елена Перова из группы «Лицей» поддалась влиянию алкоголя и возраста

Музыкальная деятельность Елены была достаточно активной, а первые успехи не заставили себя долго ждать. Группа "Лицей", в которой она работала на тот момент, активно гастролировала по стране. Страсть к спиртным напиткам проявлялась у Перовой еще в юношеском возрасте, но тогда этому никто не предал значения.

Что случилось с Перовой после ухода из «Лицея»?

Позднее стало очевидно, что Елена Перова и женский алкоголизм — главные проблемы коллектива. Она очень быстро была уволена из группы, так как поругалась с продюсером. Она предпринимала попытку засветиться на телевидении, принимала участие в нескольких эфирах и даже создала собственную музыкальную группу. К сожалению, добиться хоть каких-то значимых успехов ей уже не удавалось. Именно с этого момента певица сталкивается с серьезным заболеванием — женским алкоголизмом. Окружение стало отчетливо понимать, что Елена Перова стала злоупотреблять спиртными напитками.

sm-news.ru

Оставаясь в гордом одиночестве, некогда успешная певица и артистка не отказывалась от порции спиртного. Постепенно они становились большими по объему, а во всех грехах Перова обвиняла упертых мужчин. Проблемы в карьере и личной жизни стали причиной затяжной депрессии, а в последующем на нее свалились и семейные утраты.

Она потеряла родного брата и племянника, оставшись в полном одиночестве. Теперь Перова стала еще больше налегать на алкогольные напитки, а в скором времени случилась авария. Даже она не заставила женщину отказаться от пристрастия к спиртным напиткам. Со временем она начала употреблять и более серьезные вещества в сравнении с алкоголем.

Избавиться от вредных привычек возможно!

С течением времени Елена Перова смогла осознать, что у нее выход только один — покончить с распитием спиртных напитков и употреблением наркотических веществ. Глядя на ее фото в зрелом возрасте понятно, что столь безответственный и легкомысленный образ жизни навсегда оставил отпечаток на ее внешности. Из яркой и красивой девушки она превратилась в заурядную женщину, потрепанную годами и не лучшим образом жизни.