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Эмили Ратаковски похвасталась ягодицами 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Эмили Ратаковски похвасталась ягодицами
Фото: @emrata
Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски опубликовала свое фото в откровенном купальнике принадлежащего ей бренда Inamorata Woman. Девушка выложила снимок в своем Instagram-аккаунте.
@emrata
На нем Ратаковски стоит спиной к фотографу в коричневом бикини, трусики которого представляют собой небольшой кусок ткани и веревку. При этом ягодицы американки практически полностью обнажены. «Привет! Это моя задница в Inamorarata Woman», — подписала она фото и отметила аккаунт своего бренда.
«Прекрасный вид», — написал один из пользователей. «Лучшее фото задницы, которое ты когда-либо постила», — согласился другой. «Действительно прекрасная задница», — прокомментировал третий.
Ранее Эмили Ратаковски показала свое фото в леопардовом купальнике ее собственного бренда Inamorata Women и панаме такого же цвета — аксессуаре, популярном в 1990-х годах. «Леопардовые мечты», — подписала она фото.
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