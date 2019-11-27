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«Я свободна!»: как живёт Наталья Шевель после развода с 89-летним Краско 

SM News 2 часа назад
Как живет молодая жена после развода с Краско
Фото: SM News
У Натальи было трудное детство. Ее биологическая мать оставила в роддоме. Девочку удочерила совершенно другая женщина, которая стала для нее мамой. Ее воспитывали со всей строгостью. Мама велела Наталье возвращаться домой ровно в 10 часов вечера и ни минутой позже. Как говорят соседи, с девочкой так и надо было, потому что Наталья была настоящим сорванцом.
В старших классах всё изменилось. Наталья вдруг стала замкнутой и сдержанной. Окончив школу, она вышла замуж за молодого человека по имени Роман. Со своим мужем она уехала в Санкт-Петербург. Наталья поступила в институт и стала грезить сценой. Мечтала стать известной актрисой.
Брак с Романом распался. Поспешили, как сейчас, говорят молодые люди. Следующим избранником стал Олег, который был старше на 19 лет. Но испытав финансовые трудности, молодые люди разбежались, как в море корабли. Все это время Наталья пыталась прославиться.
И в 25 лет молодая красавица повстречала на своём пути мудрого и известного мужчину Ивана Краско. Тогда он преподавал в том вузе, где училась Наталья. Они познакомились и между ними вспыхнули чувства. В 2015 году свадьба Ивана Краско и Натальи Шевель стала для всех сенсацией. Девушка уверяла, что этот брак по любви, однако многие сомневались.
Спустя три года Иван Краско заговорил с супругой о детях. Наталья отказалась рожать. После чего последовал развод. Несмотря на это, как признается девушка, с супругом они остались в хороших отношениях.
Недавно Наталья опубликовала в соцсети фото с бывшим мужем. При этом сказала, что не хочет пока возвращаться к нему и это всего лишь дружеская встреча. Наталья рада, что Иван Иванович вернулся к своей бывшей жене. И она просто счастлива, что свободна!
"Я рада, что он вернулся к жене. Вмешиваться не собираюсь. Главное, что я свободна!", — заявила Наталья "СтарХиту".
После развода на Наталью посыпались гневные комментария от подписчиков. Они уверены, что якобы Наталья использовала Ивана Краско в своих целях, чтобы попасть в театр. Однако есть и те, кто поддерживает девушку и видит, что у нее искренние чувства к артисту.
После развода Наталья Краско-Шевель стала чаще путешествовать. Работать в театре продолжает, несмотря ни на что. Вступать в новый брак пока не спешит.
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Теги:
Звёзды , Наталья Шевель , Иван Краско , StarHit
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