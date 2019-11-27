На игле: российские звезды, которые «подсели» на инъекции

Возможности современной косметологии практически безграничны. И отечественные селебрити это доказывают.

"Уколы красоты" в последнее время становятся все доступнее. Для того, чтобы изменить свою внешность с их помощью, не нужно много денег и времени. Достаточно будет всего часа в обед — и лицо может приобрести совсем другие черты. Наши звезды по полной пользуются возможностями современной косметологии, но, надо сказать, изрядно перебарщивают с этим. Кто из знаменитостей чересчур увлекся "улучшайзингом" — расскажем прямо сейчас.

Ольга Бузова

После развода Ольга решила полностью поменять свою жизнь. Это коснулось и имиджа в целом, и прически, и даже лица.

SM News

Девушка явно увлеклась походами к косметологу, где увеличила губы, подтянула овал лица нитями, вставила филлеры в скулы и подбородок. В целом, от той милой блондинки в девушке уже ничего не осталось.

Мария Погребняк

Жена известного футболиста — Мария очень изменилась, благодаря "уколам красоты". Девушка теперь обладает новой формой носа, губ и скул.

SM News

Кроме того, Мария не скрывает, что идеальным качеством кожи она также обязана косметологам.

Алена Шишкова

Бывшая девушка рэпера Тимати , подарившая ему дочь, всегда была красавицей. Но Алене этого было мало, и она решила улучшить свою внешность.

SM News

Косметологи сделали из нее настоящую Барби. Вот только смотрится это совсем неестественно.

Виктория Лопырева

На этих фотографиях одна и та же девушка, правда, спустя 10 лет.

SM News

Косметологи помогли не только скорректировать изъяны лица, но и стать значительно моложе.

Евгения Феофилактова

Звезда Дома-2 — большая любительница "тюнинга". Еще во время пребывания на проекте, девушка сделала себе пластику носа и груди.

SM News

Чуть позже Евгения стала частенько посещать косметолога, где еще больше увеличила губы, откорректировала форму скул и подбородка.