Возможности современной косметологии практически безграничны. И отечественные селебрити это доказывают.
"Уколы красоты" в последнее время становятся все доступнее. Для того, чтобы изменить свою внешность с их помощью, не нужно много денег и времени. Достаточно будет всего часа в обед — и лицо может приобрести совсем другие черты. Наши звезды по полной пользуются возможностями современной косметологии, но, надо сказать, изрядно перебарщивают с этим. Кто из знаменитостей чересчур увлекся "улучшайзингом" — расскажем прямо сейчас.
Ольга Бузова
После развода Ольга решила полностью поменять свою жизнь. Это коснулось и имиджа в целом, и прически, и даже лица.
SM News
Девушка явно увлеклась походами к косметологу, где увеличила губы, подтянула овал лица нитями, вставила филлеры в скулы и подбородок. В целом, от той милой блондинки в девушке уже ничего не осталось.
Мария Погребняк
Жена известного футболиста — Мария очень изменилась, благодаря "уколам красоты". Девушка теперь обладает новой формой носа, губ и скул.
SM News
Кроме того, Мария не скрывает, что идеальным качеством кожи она также обязана косметологам.
Алена Шишкова
Бывшая девушка рэпера Тимати, подарившая ему дочь, всегда была красавицей. Но Алене этого было мало, и она решила улучшить свою внешность.
SM News
Косметологи сделали из нее настоящую Барби. Вот только смотрится это совсем неестественно.
Виктория Лопырева
На этих фотографиях одна и та же девушка, правда, спустя 10 лет.
SM News
Косметологи помогли не только скорректировать изъяны лица, но и стать значительно моложе.
Евгения Феофилактова
Звезда Дома-2 — большая любительница "тюнинга". Еще во время пребывания на проекте, девушка сделала себе пластику носа и груди.
SM News
Чуть позже Евгения стала частенько посещать косметолога, где еще больше увеличила губы, откорректировала форму скул и подбородка.