«Стыдоба»: 42-летнюю Орлову «затравили» за фото без белья

Ведущая «Дома-2» похвасталась роскошной фигурой, согласившись на фотосессию в стиле «ню».

42-летняя Ольга Орлова полностью обнажилась ради модной фотосессии. Знаменитость отправилась на Сейшельские острова, решив порадовать верных почитателей новыми соблазнительными кадрами в стилю «ню». Ведущая «Дома-2» предстала перед объективом фотокамеры без одежды и нижнего белья.

@olgaorlova1311

Примечательно, что не все поклонники артистки по достоинству оценили смелость соведущей Влада Кадони. Так, среди подписчиков светской львицы нашлись те, кто критически высказался в адрес экс-солистки группы «Блестящие». Скептически настроенные хейтеры «затравили» Орлову за «обнаженную» фотосессию, заявив, что телеведущей не пристало демонстрировать звездное тело.

«Стыдоба», « Влад Кадони сейчас в обманок упадет от фото», «Все с ума посходили!», «Очень круто, просто огонь, но на это же ваш сын взрослый смотрит как так!», «Бред… взрослая женщина», «В таких моментах не думают о друзьях сына, об учителях сына?!», — обратились к Орловой ее поклонники.

Сама певица на критические замечания в свой адрес никак не отреагировала. Знаменитость то и дело публикует на личной страничке в микроблоге фото в купальниках, доказывая, что и после сорока лет женщина может выглядеть ухоженно. Орлова вполне могла бы составить конкуренцию более юным девушка там, где речь заходит о фигуре и внешности.