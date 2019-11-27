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«Стыдоба»: 42-летнюю Орлову «затравили» за фото без белья 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
42-летнюю Орлову «затравили» за фото без белья
Фото: Teleprogramma.pro
Ведущая «Дома-2» похвасталась роскошной фигурой, согласившись на фотосессию в стиле «ню».
42-летняя Ольга Орлова полностью обнажилась ради модной фотосессии. Знаменитость отправилась на Сейшельские острова, решив порадовать верных почитателей новыми соблазнительными кадрами в стилю «ню». Ведущая «Дома-2» предстала перед объективом фотокамеры без одежды и нижнего белья.
@olgaorlova1311
Примечательно, что не все поклонники артистки по достоинству оценили смелость соведущей Влада Кадони. Так, среди подписчиков светской львицы нашлись те, кто критически высказался в адрес экс-солистки группы «Блестящие». Скептически настроенные хейтеры «затравили» Орлову за «обнаженную» фотосессию, заявив, что телеведущей не пристало демонстрировать звездное тело.
«Стыдоба», «Влад Кадони сейчас в обманок упадет от фото», «Все с ума посходили!», «Очень круто, просто огонь, но на это же ваш сын взрослый смотрит как так!», «Бред… взрослая женщина», «В таких моментах не думают о друзьях сына, об учителях сына?!», — обратились к Орловой ее поклонники.
Сама певица на критические замечания в свой адрес никак не отреагировала. Знаменитость то и дело публикует на личной страничке в микроблоге фото в купальниках, доказывая, что и после сорока лет женщина может выглядеть ухоженно. Орлова вполне могла бы составить конкуренцию более юным девушка там, где речь заходит о фигуре и внешности.
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Теги:
Звёзды , Влад Кадони , Ольга Орлова
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