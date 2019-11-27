В Сеть «слили» фото лысой жены Гогена Солнцева 

На днях в Сети появились новые фото 64-летней супруги Гогена Солнцева. Поклонники шоумена обеспокоены состоянием его возлюбленной, — на фото женщина предстала без волос на голове и со странными пятнами в области скальпа.
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В данный момент Солнцев отдыхает на острове Фуокок вдали от жены. Комментируя ситуацию СМИ, Гоген отметил, что фото не должны были попасть в Сеть, их ему прислала супруга в личной переписке. Однако шоумен признался, что, когда увидел снимки, "потерял дар речи".
Гоген рассказал, что Екатерина испытывает проблемы со здоровьем из-за алкогольной зависимости, однако шоумен не стал уточнять диагноз:
"Катя тяжело больна. Она еле дышит".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о заболевании Боярского.