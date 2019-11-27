Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни
Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни
Дети
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Любовь
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Дом и сад
Зачем картошку для оливье варят в мундире
Зачем картошку для оливье варят в мундире
Еда

В Сеть «слили» фото лысой жены Гогена Солнцева 

Рамблер 4 часа назад
В Сеть «слили» фото лысой жены Гогена Солнцева
Фото: @solntcev
На днях в Сети появились новые фото 64-летней супруги Гогена Солнцева. Поклонники шоумена обеспокоены состоянием его возлюбленной, — на фото женщина предстала без волос на голове и со странными пятнами в области скальпа.
Открытые источники
В данный момент Солнцев отдыхает на острове Фуокок вдали от жены. Комментируя ситуацию СМИ, Гоген отметил, что фото не должны были попасть в Сеть, их ему прислала супруга в личной переписке. Однако шоумен признался, что, когда увидел снимки, "потерял дар речи".
Гоген рассказал, что Екатерина испытывает проблемы со здоровьем из-за алкогольной зависимости, однако шоумен не стал уточнять диагноз:
"Катя тяжело больна. Она еле дышит".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о заболевании Боярского.
Видео дня. Знаменитости, которые внезапно помолодели
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни
Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни 1
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Зачем картошку для оливье варят в мундире
Зачем картошку для оливье варят в мундире 3
Невесты, которых хочется переодеть
Невесты, которых хочется переодеть
Видео
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
«У народа одно желание: пнуть»
00:37
«У народа одно желание: пнуть»
Звёзды
Раскрыт вред чая для здоровья
02:32
Раскрыт вред чая для здоровья
Еда
Лещенко высказался о скандале с Ротару
04:38
Лещенко высказался о скандале с Ротару
Звёзды
Парень сделал невесте подарок, отгоняющий мужчин
01:58
Парень сделал невесте подарок, отгоняющий мужчин
Любовь
Из чего делают настоящие спагетти
04:14
Из чего делают настоящие спагетти
Еда
Звезды с дефектами внешности, которые их не портят
09:37
Звезды с дефектами внешности, которые их не портят
Звёзды Красота
Юлия Рутберг лишилась яркой внешности
01:40
Юлия Рутберг лишилась яркой внешности
Звёзды Красота
Простейший способ отбелить лицо
02:30
Простейший способ отбелить лицо
Красота
Невероятные трансформации тела
11:06
Невероятные трансформации тела
Здоровье Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть