Бывшая модель разделась и обратилась к фанатам

46-летняя бывшая супермодель пожелала поклонникам доброго утра в обнаженном виде

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум опубликовала фотографию, на которой она позирует обнаженной. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте во вторник, 26 ноября.

На снимке Клум запечатлена спиной к камере, чуть полубоком — так, что видна обнаженная грудь. Спина голая, распущенные волосы не уложены, одной рукой она как бы их поправляет. «Всем доброе утро, где бы вы не находились», — подписала она кадр.

@heidiklum

Поклонники активно желали в ответ модели доброго утра и восхищались ее красотой: «Мне столько же лет, сколько тебе, и я хочу выглядеть так же потрясающе, как ты!», — прокомментировала подписчица. «Как сексуальна! Теперь это утро самое лучшее благодаря тебе, Хайди», — призналась вторая. «Твоя сексуальность не ставится под сомнение», — написала третья.

Ранее Хайди Клум показала поклонникам архивную фотографию, на которой она позирует в коротком наряде в возрасте 20 лет. Подписчики обратили внимание, что 46-летняя модель не меняется с возрастом, и похвалили ее за хорошую форму.