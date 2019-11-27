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46-летняя бывшая супермодель пожелала поклонникам доброго утра в обнаженном виде 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Бывшая модель разделась и обратилась к фанатам
Фото: @heidiklum
Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум опубликовала фотографию, на которой она позирует обнаженной. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте во вторник, 26 ноября.
На снимке Клум запечатлена спиной к камере, чуть полубоком — так, что видна обнаженная грудь. Спина голая, распущенные волосы не уложены, одной рукой она как бы их поправляет. «Всем доброе утро, где бы вы не находились», — подписала она кадр.
@heidiklum
Поклонники активно желали в ответ модели доброго утра и восхищались ее красотой: «Мне столько же лет, сколько тебе, и я хочу выглядеть так же потрясающе, как ты!», — прокомментировала подписчица. «Как сексуальна! Теперь это утро самое лучшее благодаря тебе, Хайди», — призналась вторая. «Твоя сексуальность не ставится под сомнение», — написала третья.
Ранее Хайди Клум показала поклонникам архивную фотографию, на которой она позирует в коротком наряде в возрасте 20 лет. Подписчики обратили внимание, что 46-летняя модель не меняется с возрастом, и похвалили ее за хорошую форму.
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Теги:
Звёзды , Хайди Клум
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