Кто из российских звезд «продался» мошенникам

Кто из звезд рекламировал мошенников

Уровень доверия публики к известным людям высок. Многим кажется, что их кумиры уж точно плохого не посоветуют. Но, увы, это не всегда так. В нашей стране достаточно не вполне честных и правомерных бизнес-проектов, которые привлекают к своей раскрутке звезд. Ну а наивные граждане ведутся на такую рекламу, а потом оказываются обмануты. Кто из звезд рекламировал мошеннические проекты — читайте в нашей статье.

Ольга Бузова и Николай Басков — пирамида «Кэшбери»

Пару лет назад о криптовалюте не говорил только ленивый. Разного рода "коинам" приписывали удивительные "способности" по обогащению кого бы то ни было. В это же время стал активно продвигаться casberycoin — детище скандального "инвестиционного" проекта "Кэшбери". О преимуществах "Кэшбери" публике рассказывали Ольга Бузова и Николай Басков.

SM News

Ольга в своем инстаграм-аккаунте расписывала невероятные финансовые доходы, которые якобы гарантирует этот проект, а Николай Басков славословил "Кэшбери" с экранов ТВ — он даже выступил на одноименной вечеринке, исполнив песню в честь "Кэшбери". Конечно же, нашлись те, кто, поверив звездам, понес в сомнительную контору свои сбережения.

SM News

Сейчас эти люди оказались в числе обманутых вкладчиков, ведь "Кэшбери" официально признали финансовой пирамидой и сейчас этим делом занимается Генпрокуратура

Витя-АК, Владимир Селиванов, Гуф — запрещенное онлайн-казино "Азино 777"

"Поднял бабла — стали другими дела…" Помните? Два рэпера — Витя-АК и Гуф, а также звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов до недавнего времени рекламировали онлайн-казино "Азино".

SM News

Несмотря на то, что реклама такого рода проектов на территории нашей страны запрещена законом, вышеназванные селебрити охотно сорили деньгами и всячески демонстрировали в рекламных роликах, что жизнь удалась, как только они зашли на сайт запрещенной онлайн-игры.

SM News

Правда, как только в "Азино" регистрировались обычные пользователи, сразу же начались подозрительные "неполадки" — выигрыши не выплачивались, внести деньги на счет было можно, а вот вывести обратно — нет. Мошенничество в чистом виде, но, как шутили в Сети, проект "Азино" дал работу забытым звездам, которые очень уж нуждались не только в деньгах, но и во внимании публики.