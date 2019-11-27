Как Виктория Боня притворяется богатой

27 ноября — день рождения Виктории Бони , журналистки, актрисы и телеведущей, прославившейся своим участием в реалити-шоу «Дом-2». В последнее время она славится скандалами. Но настоящие ли они?

Эта девушка знаменита и сегодня, спустя много лет после окончания съемок в «Доме-2», благодаря слухам и скандалам, то и дело возникающих вокруг ее имени. Викторию довольно часто уличают в обмане: она постоянно хочет казаться лучше и богаче, чем на самом деле.

Накрутка подписчиков

Пользователи Сети не поленились и определили: из 6 миллионов подписчиков Бони, которыми она хвастается, настоящих фолловеров только 10%, то есть не более 600 тысяч. Остальные — боты.

Продает синтетическую одежду, выдавая ее за кашемировую

Виктория зарабатывает, в том числе, и тем, что продвигает собственную линию одежды. Вещи позиционируются как премиум-класс, однако не раз вокруг одежды от Бони разгорались скандалы.

Например, не так давно одна покупательниц объявила на весь мир: костюм от Бони, который продавался как кашемировый, оказался на поверку дешевой синтетикой.

Между тем, вещица стоила 33 тысячи рублей, но вернуть покупательнице деньги после проведения экспертизы отказались. И осадочек остался.

Сама одевается дешево и безвкусно

Виктория появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2014 года в длинном облегающем черном платье с блестящими украшениями, за что подверглась жесткой критике журналистов. По мнению западной прессы, это платье и другие наряды звезды «Дома-2» выглядели дешево и безвкусно.

К этой критике присоединилась и Ксения Собчак , заявившая, что платья Бони — дешевая подделка известных брендов.

Свои роды оплачивала напополам с бойфрендом

Виктория Боня очень надеялась, что продлившийся 7 лет гражданский брак с Алексом Смерфитом (его отец — «картонный король», владеет производством упаковочной тары) закончится свадьбой. Однако в результате они расстались — не помогло даже рождение дочери Анджелины.

Позднее стало известно, что, увезя гражданскую жену в Монако, где жила его семья, Алекс не обеспечивал ее, и девушке приходилось зарабатывать на жизнь самостоятельно. Для этого она часто летала в Москву, что не нравилось ее гражданскому мужу.

Даже роды в 2012 году Виктория и Алекс оплачивали пополам! Поговаривали, что Виктория, которая до встречи с Алексом отнюдь не вела монашеский образ жизни, активно не нравилась его родным, из-за этого они и расстались.

Фальшивый роман

В мае 2018 года сама Виктория объявила о том, что встречается с миллиардером, французским нефтяным «королем» Пьером Андюраном . Правда, уже в сентябре произошел разрыв.

На вопросы журналистов Виктория, недолго думая, ответила, что отношения были фиктивными — она просто согласилась ввести малопривлекательного внешне Пьера в светскую тусовку, помочь ему, чтобы на Пьера обратили внимание женщины. Телезвезда добавила, что за услугу Пьер заплатил ей полмиллиона долларов.

Бывшему бойфренду пришлось оплачивать ей квартиру после разрыва

Услышав такую трактовку, Пьер был возмущен. Он опроверг слова Бони, заявив, что никогда не стал бы платить за публичность, — она ему вовсе ни к чему, наоборот, его всегда раздражало стремление Виктории оказаться в центре внимания.

Андюран, кроме того, назвал Вику «насквозь фальшивой» особой, которая обожает изображать из себя богатую леди, каковой вовсе не является.

Более того, Вика долго отказывалась съехать с виллы Пьера и нехотя уступила только после самых настоятельных его просьб. Самостоятельно арендовать жилье для себя и дочери она, впрочем, не могла — не было денег, и Андюрану пришлось оплатить аренду.

«Вообще-то мы тут не живем»

Многих подписчиков возмутил эпизод с видео, которое Виктория записала в Таиланде. «Мы с дочерью идем на пляж», — произнесла Боня, показывая роскошную виллу, которую она называла своей.

И в этот момент раздался голос Анджелины: «Мама, вообще-то мы тут не живем», — девочка сказала что-то вроде этого.

Вика, однако, постаралась перекричать дочку, утверждая, что все окружающее великолепие принадлежит ей.

А вы как думаете — действительно ли Виктория Боня только хочет казаться богатой и успешной, а в действительности ведет скромную жизнь? Или о ней просто распространяют слухи из зависти?