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Стриженова показала Носкова после инсульта 

WomanHit.ru + ещё 2 59 минут назад
Певец три года боролся за жизнь.
На личной странице «Инстаграма» звезды Первого канала Екатерины Стриженовой появилось любопытное видео. В кадре теледива запечатлена вместе с пережившим инсульт 63-летним российским артистом Николаем Носковым.
«Позади три года борьбы за жизнь… Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — подписала она пост.
В комментариях поклонники похвалили музыканта и пожелали исполнителю крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Недавно он бросил курить, стал следить за питанием и много гулять. В 2017 году Носкову удалили тромб в шейном отделе. После этого у него был диагностирован ишемический спинальный инсульт.
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Теги:
Звёзды , Видео , Николай Носков , Екатерина Стриженова
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