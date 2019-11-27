Стриженова показала Носкова после инсульта

Певец три года боролся за жизнь.

На личной странице «Инстаграма» звезды Первого канала Екатерины Стриженовой появилось любопытное видео. В кадре теледива запечатлена вместе с пережившим инсульт 63-летним российским артистом Николаем Носковым

«Позади три года борьбы за жизнь… Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — подписала она пост.

В комментариях поклонники похвалили музыканта и пожелали исполнителю крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Недавно он бросил курить, стал следить за питанием и много гулять. В 2017 году Носкову удалили тромб в шейном отделе. После этого у него был диагностирован ишемический спинальный инсульт.