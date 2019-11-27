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Сын Ротару защитил мать от травли 

Рамблер 2 часа назад
Сын Софии Ротару вмешался в скандал, развернувшийся вокруг возвращения его матери на российскую сцену.
Руслан Евдокименко подчеркнул, что Ротару никогда не была спонсором украинской армии на Донбассе и имеет право давать концерты там, где захочет:
«А то, что грязь начали лить, ну, это уже под чей-то заказ явно, этот троллинг подняли, этот хайп на всю вашу страну. Слава Богу, у нас все тихо и спокойно, у нас есть чем заниматься».
Не так давно певица подверглась критике со стороны властей, когда заявила, что планирует участвовать в записи концерта "Песня года" и в фестивале "Легенды Ретро FM", которые пройдут в России.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что о скандале с участием Ротару высказался Никита Джигурда. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Звёзды , Видео , Никита Джигурда , София Ротару
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