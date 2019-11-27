Сын Ротару защитил мать от травли

Сын Софии Ротару вмешался в скандал, развернувшийся вокруг возвращения его матери на российскую сцену.

Руслан Евдокименко подчеркнул, что Ротару никогда не была спонсором украинской армии на Донбассе и имеет право давать концерты там, где захочет:

«А то, что грязь начали лить, ну, это уже под чей-то заказ явно, этот троллинг подняли, этот хайп на всю вашу страну. Слава Богу, у нас все тихо и спокойно, у нас есть чем заниматься».

Не так давно певица подверглась критике со стороны властей, когда заявила, что планирует участвовать в записи концерта "Песня года" и в фестивале "Легенды Ретро FM", которые пройдут в России.