Борисова вспомнила о браке с гастарбайтером

Борисова вспомнила о браке с украинским гастарбайтером

Ведущая написала рассказ об этом союзе

В честь двух с половиной лет трезвости Дана Борисова решила рассказать подписчикам личной страницы «Инстаграма» один из своих секретов. Телеведущая несколько месяцев была официально замужем.

По ее словам, это был «загадочный гастарбайтер из Украины», который исчез спустя три месяца после свадьбы, но зато «научил и рассказал про новые вещества».

Известно, что теледива развелась с ним в одностороннем порядке и больше никогда его не видела.

В своем микроблоге ведущая опубликовала фотографии со свадебного банкета и показала в сторис рукописный вариант рассказа о зависимом избраннике.

WomanHit.ru

Напомним, что в ноябре 2017 года Борисова вернулась из тайского рехаба в Россию и начала жизнь буквально с чистого листа.