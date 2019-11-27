Самые известные служебные романы на съемках

Самые известные служебные романы на съемочной площадке

Часто бывает, что герои, играющие любовь на сцене, влюбляются и в жизни. WomanHit.ru решил вспомнить самые громкие истории служебных романов

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Во время съемок фильма «Левиафан» у исполнителей главных ролей Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова случился служебный роман.

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Актеры не могли скрывать своих чувств и уже на Каннском фестивале, куда приехала вся съемочная группа, демонстрировали нежные отношения. Вскоре после этого Вдовиченков ушел от своей гражданской жены, с которой они воспитывали дочь Веронику, а уже в 2015 сыграл тайную свадьбу с Еленой. Сейчас супруги с удовольствием и снимаются вместе, и Елена даже стала агентом своего мужа.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Максим Матвеев был женат, когда встретил Елизавету Боярскую на съемках фильма «Не скажу».

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Молодые люди играли пару на грани расставания, и у них закрутился служебный роман. Вскоре после съемок Матвеев оформил развод. В 2010 году пара поженилась, а в 2012-м у них родился старший сын.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов

Практически сразу после премьеры сериала «Моя прекрасная няня», который сейчас можно посмотреть на телеканале СТС Love, зрители начали подозревать, что между главными актерами влюбленность не только по сценарию — так правдоподобно они играли.

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Вскоре слухи подтвердились — у женатого Жигунова и Заворотнюк действительно служебный роман. Сергей развелся со своей супругой и окунулся в новые отношения, но спустя два года пара заявила о расставании. «Не сошлись характерами», — такой короткий комментарий дал о расставании Сергей Жигунов.

Александр Петров и Ирина Старшенбаум

Популярный актер Александр Петров и его коллега Ирина Старшенбаум были одной из самых ярких звездных пар.

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Их отношения начались на съемках фильма «Притяжение». После премьеры появились слухи, что молодые люди встречаются. Сами они отказывались комментировать происходящее, но папарацци все-таки удалось заснять поцелуй актеров. Пара просуществовала три года, прежде чем у Петрова закрутился новый служебный роман со Стасей Милославской

Юлия Такшина и Григорий Антипенко

Юлия и Григорий познакомились на съемках сериала «Не родись красивой», который сейчас, кстати, идет на телеканале СТС Love.

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Пара долго скрывала свой служебный роман: только после окончания съемочного процесса они признались, что встречаются. Такшина и Антипенко прожили вместе шесть лет. У них двое сыновей, которые сейчас живут с Юлией. До ЗАГСа пара так и не дошла.

Алексей Чадов и Агния Дитковските

Роман двух актеров начался во время съемок фильма «Жара». Влюбленные целиком отдались новым отношениям и не скрывали роман.

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Пара часто появлялась вместе на публике и казалась очень счастливой, но все было не так гладко. Чадов и Дитковските расходились и сходились заново, но в 2015 году, после рождения сына, пара все-таки распалась окончательно.

Илья Глинников и Аглая Тарасова

Яркий роман Ильи Глинникова и Аглаи Тарасовой начался на съемках сериала «Интерны». Влюбленные практически сразу заявили всем о своих отношениях и стали часто появляться вместе на публике.

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За их непростыми отношениями в сериале и жизни следила огромная аудитория. Многие считают, что основной причиной их разногласий была разница в возрасте. Отношения пары продлились три года и весной 2016 года окончательно сошли на нет.