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Брежнева отреагировала на слухи о беременности 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Брежнева отреагировала на слухи о беременности
Фото: Teleprogramma.pro
Вера Брежнева за последние месяцы успела устать от слухов. Она уже не раз поднимала тему своих взаимоотношений с Константином Меладзе. Месяц назад девушка посмеялась над новостью о том, что муж якобы изменяет ей с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Потом она развеяла слухи, что разводится с возлюбленным. Артистка заверила, что доверяет супругу и советуется с ним даже на тему моды и красоты.
От прошлых отношений у Веры есть две дочки. В последнее время певицу то и дело подозревают в беременности. А когда накануне она разместила загадочный и интригующий пост со словами: «Скоро поделюсь с вами одной прекрасной новостью.. а пока в предвкушении и ошалевшая от темпа моего ноября», то многие решили, что артистка действительно ждет ребенка. Это заметила и сама Брежнева.
27 ноября она раскрыла интригу и заодно прокомментировала слухи об интересном положении.
«Беременна! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда… Поэтому я хочу представить вам мое «детище», которое я трепетно создавала эти два года — а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь»,
— объявила певица, представив собственный бренд косметики.
Она рассказала, что создавала косметику для всех девушек, у каждой из которых свои особенности и свой путь к красоте. Вера заверила, что продажи стартуют уже 28 ноября. Она подчеркнула, что является создателем бренда, а не его лицом. Поклонники поздравили девушку с новым проектом. При этом многие не стали скрывать, что расстроились.
Напомним, что Брежневой 37 лет. Она воспитала дочь Соню, которой уже 19 лет. Девушка живет самостоятельно в США, где сейчас учится. А также у певицы есть дочка Сара, которой скоро исполнится 10 лет.
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Теги:
Звёзды , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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