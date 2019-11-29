Звезда «Кадетства» воспитывал чужого ребенка 10 лет

Хотел узнать правду: актер сериала «Кадетство» воспитывал чужого ребенка десять лет

Актер Кирилл Емельянов обратился в шоу «На самом деле», чтобы выяснить, является ли он отцом ребенка, которого считал сыном в течение десяти лет. С помощью ДНК-теста артист собирался добиться правды от матери мальчика.

Актеры молодежного сериала «Кадетство» несколько лет назад получили невероятную популярность: тысячи девчонок мечтали покорить сердца своих кумиров. Но Кирилл Емельянов отдал предпочтение эффектной блондинке Кристине Дехант, которая была на четыре года старше актера. Роман вспыхнул, когда Кириллу исполнилось семнадцать лет, и продлился всего один месяц. Но через несколько недель после расставания Кристина сообщила, что беременна. Актер решил не отказываться от малыша и много лет финансово помогал бывшей возлюбленной, несмотря на то что его близкие уверяли, что Кристина забеременела не от Кирилла.

Девушка быстро вышла замуж, но от алиментов на малыша не отказывалась. Кроме того, она несколько раз просила увеличить размер выплат. Именно это подтолкнуло Кирилла на проведение генетической экспертизы.

«Два года назад меня попросили изменить размер ежемесячных выплат. Сумма выросла от 20 тысяч рублей до 50. А на Новый год Кристина попросила увеличить сумму до 100 тысяч. Об этой ситуации знали мои друзья. Они и стали подбивать меня разобраться во всем. Но я затеял все не оттого, что трачусь, просто действительно захотелось узнать правду», — рассказал актер.