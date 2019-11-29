Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как не разориться перед Новым годом
Как не разориться перед Новым годом
Дом и сад
Врач рассказал о неожиданной пользе секса
Врач рассказал о неожиданной пользе секса
Здоровье
Женские прически, которые раздражают мужчин
Женские прически, которые раздражают мужчин
Красота
5 споров в Сети, в которые ввязываются все мамы
5 споров в Сети, в которые ввязываются все мамы
Дети

Хотел узнать правду: актер сериала «Кадетство» воспитывал чужого ребенка десять лет 

Eva.ru + ещё 5 2 часа назад
Звезда «Кадетства» воспитывал чужого ребенка 10 лет
Фото: Instagram
Актер Кирилл Емельянов обратился в шоу «На самом деле», чтобы выяснить, является ли он отцом ребенка, которого считал сыном в течение десяти лет. С помощью ДНК-теста артист собирался добиться правды от матери мальчика.
Актеры молодежного сериала «Кадетство» несколько лет назад получили невероятную популярность: тысячи девчонок мечтали покорить сердца своих кумиров. Но Кирилл Емельянов отдал предпочтение эффектной блондинке Кристине Дехант, которая была на четыре года старше актера. Роман вспыхнул, когда Кириллу исполнилось семнадцать лет, и продлился всего один месяц. Но через несколько недель после расставания Кристина сообщила, что беременна. Актер решил не отказываться от малыша и много лет финансово помогал бывшей возлюбленной, несмотря на то что его близкие уверяли, что Кристина забеременела не от Кирилла.
Девушка быстро вышла замуж, но от алиментов на малыша не отказывалась. Кроме того, она несколько раз просила увеличить размер выплат. Именно это подтолкнуло Кирилла на проведение генетической экспертизы.
«Два года назад меня попросили изменить размер ежемесячных выплат. Сумма выросла от 20 тысяч рублей до 50. А на Новый год Кристина попросила увеличить сумму до 100 тысяч. Об этой ситуации знали мои друзья. Они и стали подбивать меня разобраться во всем. Но я затеял все не оттого, что трачусь, просто действительно захотелось узнать правду», — рассказал актер.
За проведением теста на отцовство Кирилл обратился в шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле». В студии проекта актер возмутился тому, что его предполагаемый сын называет отцом совсем другого мужчину. А сама Кристина рассказала, что финансовая помощь от Кирилла — всего лишь способ заставить ее не разглашать информацию об артисте. Однако генетический текст расставил все на свои места: выяснилось, что Кирилл не является биологическим отцом мальчика. Расстроенный актер покинул студию, не пожелав объясняться с бывшей возлюбленной.
Видео дня. Как выглядели звезды, пока не побрились налысо
Eva.ru: последние новости
Это Варнава! Полина Гагарина назвала самую неискреннюю звезду шоу-бизнеса Это Варнава! Полина Гагарина назвала самую неискреннюю звезду шоу-бизнеса Обаятельные и привлекательные: опубликован рейтинг самых сексуальных знаменитостей Обаятельные и привлекательные: опубликован рейтинг самых сексуальных знаменитостей Мое сердце в Британии: Любовь Толкалина впервые показала возлюбленного Мое сердце в Британии: Любовь Толкалина впервые показала возлюбленного
Женский форум 
Теги:
Звёзды , Кирилл Емельянов , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как не разориться перед Новым годом
Как не разориться перед Новым годом 1
Врач рассказал о неожиданной пользе секса
Врач рассказал о неожиданной пользе секса 2
Женские прически, которые раздражают мужчин
Женские прически, которые раздражают мужчин
5 споров в Сети, в которые ввязываются все мамы
5 споров в Сети, в которые ввязываются все мамы
Что лучше не сочетать в салате из фруктов
Что лучше не сочетать в салате из фруктов
Видео
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
«У народа одно желание: пнуть»
00:37
«У народа одно желание: пнуть»
Звёзды
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
12:42
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Любовь
Шаверму для аристократов предложили в Петербурге
00:41
Шаверму для аристократов предложили в Петербурге
Еда
Российские звезды без макияжа
10:04
Российские звезды без макияжа
Красота Звёзды
Модель захотела принца и поцеловала жабу
00:03
Модель захотела принца и поцеловала жабу
Звёзды
Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
10:16
Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
Любовь Звёзды
Как делают зерненый творог
03:47
Как делают зерненый творог
Еда
Лучший коктейль от похмелья
01:57
Лучший коктейль от похмелья
Здоровье Еда
Какой сок должен вытекать из фарша
04:09
Какой сок должен вытекать из фарша
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение