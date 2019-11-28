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Названа женщина года 

Lenta.ru 50 минут назад
Названа женщина года
Фото: Lenta.ru
Американская певица и актриса Зендая стала женщиной года по версии австралийского журнала GQ.
Отмечается, что артистка входит в число самых богатых молодых знаменитостей. «Начав свою карьеру в подростковом возрасте, она превратилась в одну из самых больших звезд своего поколения, талантливую певицу, танцовщицу и актрису, и самое захватывающее, что 23 года — это только начало», — заявила вручавшая ей награду главный редактор Vodue Australia Эдвина МакКан.
Сама Зендая отметила, что не поняла, как получила титул женщины года в таком раннем возрасте и назвала это «просто безумием». По ее словам, иногда она слишком погружается в работу и забывает наслаждаться происходящими с ней событиями.
«Я сейчас секунду посмотрю вокруг и подумаю: "Охренеть, это происходит!" Это очень круто, поэтому, ребята, спасибо вам большое», — заключила артистка.
Зендая известна по таким фильмам и сериалам, как «Эйфория», «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома», «Величайший шоумен» и «Танцевальная лихорадка». В 2013 году она выпустила дебютный музыкальный альбом Zendaya.
В прошлом году журнал Billboard назвал женщиной года певицу Ариану Гранде. По словам критиков, она «стала звездой на своих условиях, никогда не склоняясь к какому-то определенному тренду или направлению в музыке».
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