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46-летняя Мария Миронова ответила на слухи о суррогатном материнстве 

WMJ.ru + ещё 6 1 час назад
Миронова ответила на слухи о суррогатном материнстве
Фото: Instagram
Недавно актриса родила второго ребенка.
Мария Миронова в конце сентября стала мамой во второй раз. Актриса родила еще одного сына.
46-летняя актриса Мария Миронова рассекретила пол и необычное имя новорожденного ребенка
Мальчика Мария фолловерам пока не показывает. Вместо этого она делится своими рабочими кадрами: на днях она впервые после родов появилась на красной дорожке в Лондоне на открытии IV Недели российского кино в Великобритании. А несколько часов назад Миронова опубликовала кадр с прогулки, на котором запечатлена коляска на фоне подмосковного пейзажа.
Любовь моя, Федюня, три дня разлуки — это большой срок,
— написала Мария.
(прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
В комментариях некоторые фолловеры усомнились в том, что актриса рожала самостоятельно. По мнению людей, она прибегала к услуге суррогатной матери. Мария молчать не стала и ответила на эти домыслы:
Много свидетелей беременности слишком включая врачей, справок и документов. Я снималась в июле уже с животом. Костюмы перешивали не раз,
— написала Мария.
Напомним, что о беременности актрисы стало известно в августе. Тогда она опубликовала видео из Греции, на кадрах которого показала фолловерам свой довольно заметный округлившийся живот. Отметим, что Мария была замужем трижды. Сейчас актриса уже в четвертом браке, но не афиширует свои отношения.
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Теги:
Звёзды , Мария Миронова , WMJ.RU
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