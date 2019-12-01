46-летняя Мария Миронова ответила на слухи о суррогатном материнстве

Недавно актриса родила второго ребенка.

Мария Миронова в конце сентября стала мамой во второй раз. Актриса родила еще одного сына.

46-летняя актриса Мария Миронова рассекретила пол и необычное имя новорожденного ребенка

Мальчика Мария фолловерам пока не показывает. Вместо этого она делится своими рабочими кадрами: на днях она впервые после родов появилась на красной дорожке в Лондоне на открытии IV Недели российского кино в Великобритании. А несколько часов назад Миронова опубликовала кадр с прогулки, на котором запечатлена коляска на фоне подмосковного пейзажа.

Любовь моя, Федюня, три дня разлуки — это большой срок,

— написала Мария.

(прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

В комментариях некоторые фолловеры усомнились в том, что актриса рожала самостоятельно. По мнению людей, она прибегала к услуге суррогатной матери. Мария молчать не стала и ответила на эти домыслы:

Много свидетелей беременности слишком включая врачей, справок и документов. Я снималась в июле уже с животом. Костюмы перешивали не раз,

— написала Мария.

Напомним, что о беременности актрисы стало известно в августе. Тогда она опубликовала видео из Греции, на кадрах которого показала фолловерам свой довольно заметный округлившийся живот. Отметим, что Мария была замужем трижды. Сейчас актриса уже в четвертом браке, но не афиширует свои отношения.