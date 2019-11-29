Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого 

Смотрите видео и узнайте о знаменитостях, которым пришлось дорого заплатить за расставание с супругами. И речь идёт не о душевных переживаниях, а о внушительных суммах, которые звёзды выложили во время разводов. Так, по уверениям инсайдеров, расставание одной из самых именитых пар мира Брэда Питта и Анджелины Джоли обошлось обоим сторонам в 400 миллионов долларов. А вот Роману Абрамовичу при разводе с супругой Ириной пришлось расстаться с 70 миллиардами. Ролик расскажет о других селебрити, счета которых сильно уменьшились после разводов.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как парень сделал невесте странный подарок, отгоняющий мужчин, и прославился.