Джулию Робертс обвиняют в смерти родной сестры

Джулию Робертс обвиняют в смерти её родной сестры

Единоутробной сестры Джулии Робертс , Нэнси, не стало в феврале 2014 года. Смерть женщины до сих пор овеяна массой слухов. Её нашли в ванной, где она пролежала несколько часов. Рядом находились вскрытые пустые упаковки от сильнодействующих средств. Полиция сочла случившееся суицидом.

Однако при любом самоубийстве правоохранительные органы обязаны проверить всё окружение умершего на вероятность давления, доведения до суицида. В деле Нэнси тоже были проведены все необходимые проверки, но виновных в трагедии не нашли.

Бывший жених самоубийцы, Джон Дилбек, вот уже несколько лет настаивает на том, что в депрессию Нэнси регулярно вгоняла Джулия Робертс.

Главная "красотка" Голливуда, по его словам, постоянно унижала родственницу, упрекала её в никчёмности и лишнем весе.

Кроме того, Дилбек утверждает, что Робертс оклеветала сестру, заявив, что та постоянно курила травку, что и привело к роковым событиям.

Мужчина считает, что Джулию нужно наказать по всей строгости закона, ведь именно её отношение спровоцировало уход из жизни его любимой женщины.

На май 2014 года была запланирована свадьба, которой не суждено было состояться. ИА "Экспресс-Новости" стало известно, что на месте самоубийства была найдена предсмертная записка, в которой Нэнси обвиняет в своём решении родную сестру.

Она написала, что поклонники должны отвернуться от Робертс, которая совсем не так великодушна, какой кажется на экране.

Голливудская дива, по словам Нэнси, не давала ей видеться с матерью и травила своими унижениями. Джон Дилбек намерен идти до последнего, он уверен, что суд США признает Джулию виновной.