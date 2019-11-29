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В белье и на столе: Наоми Кэмпбелл и Элизабет Херли разделись для поздравления 

Я Покупаю 4 часа назад
Кэмпбелл и Херли разделись ради праздника
Фото: Я Покупаю
Супермодель Наоми Кемпбелл и Элизабет Херли решили оригинально поздравить своих подписчиков в социальных сетях с Днем благодарения. Ради этого они, раздевшись до нижнего белья, позировали на столе, который изобиловал едой.
На 49-летней Наоми из украшений было крупное колье с бриллиантами, которое немного перетягивало внимание от почти прозрачного кружевного белья. Для снимка она распустила волосы и сделала яркий макияж.
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54-летняя Элизабет Херли была одета несколько скромнее: она предпочла надеть черный боди из плотной ткани, но с глубоким декольте, чтобы подчеркнуть красивую грудь. Позировала актриса на рабочей поверхности на кухне, держа в руках нож, а рядом с ней расположилась фруктовая тарелка. В первую очередь актриса поздравила всех, кто работает на кухне.
Instagram
Кроме них с Днем Благодарения поздравила своих подписчиков и Риз Уизерспун, но она выбрала более скромный наряд.
Instagram
На фотографии актриса облачена в черное платье, а в руках держит бутылку вина и бокал. Свою публикацию Риз подписала так: «Благодарность — это когда кто-то еще готовит, пока вы открываете вино…».
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Теги:
Звёзды , Риз Уизерспун , Наоми Кэмпбелл , Элизабет Херли
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