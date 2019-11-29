15 звезд, которые стали мамами после 35 лет

15 звезд, которые впервые стали мамами после 35 лет

В роддомах тридцатилетних уже не называют старородящими — медицина позволяет выносить и родить первого ребёнка без осложнений почти в любом возрасте. Этой возможностью часто пользуются звёзды. Они предпочли сначала сделать карьеру и добиться успеха, а о детях задумались значительно позже.

Меган Маркл, 37 лет

До прошлого года герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри была популярной актрисой и думала скорее о карьере, чем о детях.

Известность ей принесла роль Рейчл Зейн в сериале «Форс-Можоры», которая тоже ставила на первое место карьеру.

Но после замужества Меган Маркл изменила приоритеты, и в мае 2019 года родила первенца — Арчи Харрисона.

Николь Кидман, 41 год

За одиннадцать лет брака с актёром Томом Крузом Николь Кидман дважды успела стать мамой. Правда, приёмной.

Но настоящее семейное счастье актриса обрела лишь в браке с певцом Китом Урбаном.

От него спустя два года после свадьбы Кидман родила дочку Сандэй Роуз. А ещё через два года повторила опыт — на свет появилась Фэйт Маргарет

Мадонна, 38 лет

Сейчас поп-диве 61 год, и у неё шестеро детей. На фотографиях со старшей, Лурдес Марией Чикконе-Леон, они выглядят едва ли не ровесницами. Но на самом деле дочка появилась на свет довольно поздно. Сейчас Лурдес 23 года, и она пошла по стопам знаменитой матери — занимается музыкой.

Ева Мендес, 40 лет

В многочисленных интервью Ева Мендес признавалась, что вообще не хотела детей. Но всё изменила любовь к Райану Гослингу

Возможно, поэтому до сорока лет актриса и не решалась стать мамой — не встретила «того самого».

Зато после её не остановило даже отсутствие штампа в паспорте. Двоих дочерей — Эсмеральду Амаду и Амаду Ли — пара родила, так и не поженившись.

Диана Вишнёва, 41 год

Для балерины рождение ребёнка обычно означает конец карьеры. Поэтому всемирно известная прима Мариинского театра и Американского театра балета не спешила познать радости материнства.

Сын Дианы Вишнёвой появился на свет совсем недавно — в мае 2018 года.

Имя Рудольф-Виктор он получил в честь прославленного танцовщика Рудольфа Нуриева

Дженифер Лопес, 37 лет

В отличие от многих звёзд, у Джей Ло были объективные причины не заводить детей до 37 лет. И дело даже не в суперуспешной карьере и занятости, а в проблемах со здоровьем.

Близнецы Эмма Мерибел и Максимилиан Девид Энтони появились на свет в результате экстракорпорального оплодотворения.

Сейчас детям уже по 11 лет, и они часто попадают в объективы камер вместе со знаменитой мамой.

Джулия Робертс, 37 лет

Оскароносной Джулии Робертс тоже пришлось пережить ЭКО. Она не смогла забеременеть ни от одного из своих возлюбленных и бывшего мужа.

И лишь с новым супругом, оператором Дэниелом Модером, решилась на сложную процедуру.

Врачи предупреждали звездё, что беременность и роды могут быть сложными, но она всё равно рискнула. Близнецы Хэйзел и Финнеас Уолтер родились в 2014 году, а ещё через три года у них появился братик Генри Дэниел.

Мэрайя Кэри, 41 год

Певец Ник Кэннон стал вторым мужем поп-дивы Мэрайи Кэри. И именно ему в 2011 году она решилась подарить близнецов Мороккана Скотта и Монро. Нет подтверждённых данных о том, как они появились на свет.

В сети постоянно появлялись слухи о том, что звезда страдает бесплодием и раз за разом проходит курсы лечения.

Несколько процедур ЭКО оказались неудачными, пока наконец на свет не появились долгожданные сын и дочка.

Сальма Хайек, 41 год

Материнству и семейному счастья мексиканская актриса всегда предпочитала карьеру. Она активно снималась, и между новым романом и новой ролью всегда выбирала последнее.

Но в 2007 году Сальма Хайек ответила согласием на предложение руки и сердца от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Оказалось, что звезда беременна. Свадьбу сыграли лишь спустя два года после рождения единственной дочери Валентины Паломы.

Ким Бейсингер, 42 года

Брак Ким Бейсингер и Алекса Болдуина существовал чуть больше десяти лет. И определённо лучшее, что он подарил паре — дочь Айрленд. Мама и дочка по-прежнему участвуют в совместных фотосессиях. Разница в возрасте между ними почти не бросается в глаза, во многом потому, что 23-летняя Айрленд — поздний ребёнок. И к тому же очень похожа на звёздную маму.

Холли Берри, 42 года

До сорока лет Холли Берри полностью посвящала себя актёрской карьере и даже не планировала детей.

Своего первенца — дочку Налу — она родила только в 2008 году. Ещё через пять лет на свет появился сын Масео Роберт. При этом у детей разные отцы.

Сама Холли Берри в интервью призналась, что сожалеет о позднем родительстве. Ей так понравилось быть мамой, что теперь она хотела бы иметь как минимум пятерых детей, но боится, что здоровье уже не позволит их выносить и родить.

Джулианна Мур, 37 лет

Свой брак со сценаристом и режиссёром Бартом Фрейндлихом Джулианна Мур называет главной удачей в жизни. Первые отношения актрисы были не такими счастливыми и закончились скандалом с разделом имущества. Быть может поэтому заводить детей Джулиана Мур не решалась.

Сына Калеба она родила лишь в 1997 году, почти в свой день рождения. А дочку Лив, которая поразительно на неё похожа — в 2002.

Они оба пошли по стопам матери и выбрали актёрскую профессию.

Моника Беллуччи, 39 лет