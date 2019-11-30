Пэрис Хилтон поделилась пикантным снимком

Светская львица Пэрис Хилтон не перестает удивлять своими выходками и в 38 лет. Так, в честь Дня Благодарения — праздник, который отмечается преимущественно в Северной Америке, девушка выставила в своем инстаграм пикантную фотографию. На ней Пэрис облачена в красный фартук в белый горошек. На первый взгляд все выглядит достаточно мило — девушка готовит праздничный торт, а позади нее стоят тыквы, но если приглядеться, то можно заметить, что под фартуком девушки нет нижнего белья.

@parishilton

Такой снимок взбудоражил мужскую часть подписчиков Пэрис Хилтон. Они обрадовались подобной выходке девушки и в ответ написали кучу комплиментов и пожеланий.

Стоит напомнить, что недавно, светская львица привлекла к себе внимание еще одной пикатной фотографией, а, точнее, своим прозрачным топом в сетку. Через этот топ было видно грудь именитой девушки.

Многие считают, что, таким образом, светская львица привлекает внимание новых женихов, так как совсем недавно она рассталась со своим очередным бойфрендом.