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Пэрис Хилтон поделилась пикантным снимком 

SM News 32 минуты назад
Пэрис Хилтон поделилась пикантным снимком
Фото: SM News
Светская львица Пэрис Хилтон не перестает удивлять своими выходками и в 38 лет. Так, в честь Дня Благодарения — праздник, который отмечается преимущественно в Северной Америке, девушка выставила в своем инстаграм пикантную фотографию. На ней Пэрис облачена в красный фартук в белый горошек. На первый взгляд все выглядит достаточно мило — девушка готовит праздничный торт, а позади нее стоят тыквы, но если приглядеться, то можно заметить, что под фартуком девушки нет нижнего белья.
@parishilton
Такой снимок взбудоражил мужскую часть подписчиков Пэрис Хилтон. Они обрадовались подобной выходке девушки и в ответ написали кучу комплиментов и пожеланий.
Стоит напомнить, что недавно, светская львица привлекла к себе внимание еще одной пикатной фотографией, а, точнее, своим прозрачным топом в сетку. Через этот топ было видно грудь именитой девушки.
Многие считают, что, таким образом, светская львица привлекает внимание новых женихов, так как совсем недавно она рассталась со своим очередным бойфрендом.
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Теги:
Звёзды , Пэрис Хилтон
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