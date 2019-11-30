Почему Ольга Бузова стала так популярна

Ольга Бузова — весьма противоречивая фигура отечественного шоу-бизнеса. Её любят и ненавидят, ею восхищаются и над нею смеются. Но одно остаётся неизменным — это её популярность. В чём же причина такого внимания именно к ней?

Ольга Бузова стала известной благодаря скандальному реалити-шоу «Дом 2», на котором провела 4 года в качестве участницы и ведущей которого является с 2008 года. Она так и не нашла свою любовь на шоу, но успела полюбиться его зрителям, попробовать себя в качестве певицы и написать несколько книг. Именно с этого момента начинается звёздный путь девушки.

В том же 2008 году Бузова впервые пробует себя как актриса и начинает заниматься музыкальной деятельностью, чуть позже дебютирует на сцене театра, а затем становится лицом рекламной кампании нескольких коллекций CLASNA.

В 2011 году выходит первый сингл начинающей певицы, после чего она концентрируется именно на этом направлении и уже не может остановиться. Помимо музыкальной деятельности, Ольга выпускает собственную линию одежды и участвует в шоу «Танцы со звёздами».

В 2012 году наконец находит свою любовь и выходит замуж за футболиста Дмитрия Тарасова , однако брак разваливается в 2016 году. Если в 2012 все радуются за Ольгу, то спустя 4 года остаётся только грустить. В 2017 году поклонники Бузовой переживают за неё еще больше, поскольку бывший супруг заводит серьёзные отношения с другой женщиной. Всё внимание СМИ также приковано к личной жизни Ольги.

В 2016 году она играет одну из главных ролей в сериале «Бедные люди». В то же время не прекращает заниматься музыкой, пишет еще одну книгу, снимает несколько клипов и потихоньку начинает собирать огромное количество просмотров на своем канале в YouTube.

В 2018 году стартует ещё одно шоу с её участием — «Замуж за Бузову» — по итогам которого теледива должна была найти свою любовь, но потерпела неудачу. СМИ снова пристально следят за её сердечными делами. В это же время Бузова открывает ресторан BUZ.Food и создаёт собственную криптовалюту BuzCoin. Недавно стало известно, что звезда регистрирует товарные знаки для продажи алкогольных напитков. Кроме того, активно набирают популярность слухи о её участии в Евровидении 2020.

Всё это — лишь малая часть того, что Ольга Бузова сделала за последние 15 лет. Удивительная продуктивность, неправда ли? И именно в этом кроется причина её популярности. Ольга с энтузиазмом берётся за любое дело, невзирая на то, что у неё может быть недостаточно знаний, навыков или таланта. Она не боится пробовать себя в новом деле, в то время как СМИ освещают каждую её попытку и неудачу.

При открытии ресторана BUZ.Food журналисты пишут о том, что он открылся. Когда же стало понятно, что ресторанный бизнес не даётся певице, СМИ переключаются на эту тему. И так происходит с каждым её проектом. Ольга предпринимает много попыток, терпит много неудач, достигает успехов, снова что-то создаёт и снова проваливается или выигрывает. И всё это повторяется по кругу много раз в течение каждого года. Таким образом, она становится главным поставщиком информационных поводов. Если одних раздражают бесконечные упоминания о том, что Ольга Бузова делает на этот раз, где отдыхает и что ест, то для других её жизнь представляет большой интерес.

Очевидно, что Ольга Бузова стала феноменом, природа которого непостижима и в то же время понятна нам. Как такое может быть? В определённый момент говорить о Бузовой стало выгодно. Теледива, в свою очередь, подбрасывает всё новые поводы для разговоров. О ней говорят всё чаще и громче, в то время как она проваливается и зарабатывает большие деньги снова и снова. Это приводит к тому, что постепенно говорить начинают только о ней. Так, маленький комок снега, брошенный с горы, катится вниз, становится всё больше и обрушивается лавиной на тех, кто находится у её подножья.

Когда же популярность Ольги Бузовой начнёт угасать? Может быть, это произойдёт тогда, когда Ольга попробует себя во всем, в чём только возможно, или устанет делать что-то новое. Может быть, однажды она начнёт сомневаться в своих возможностях, и у неё не будет хвать смелости браться за новые проекты. Именно тогда СМИ будет не так интересно следить за ней. Ещё один вариант развития событий заключается в том, что когда-нибудь появится кто-то, кто будет способен затмить её звезду. Но это будет уже совсем другая история.