Колоритные фото отечественных звезд из «лихих 1990-х»

90-е — особенное время для нашей страны, время больших перемен и обрушившейся на людей свободы, время испытаний деньгами и их отсутствием и, что не маловажно, время стремительного слияния с западной культурой. Какие бы ни были 90-е для отдельных жителей России — для кого лихие, а для кого суровые, невозможно не испытывать ностальгию, рассматривая фото тех лет. Они передают особенную атмосферу эпохи, которой уже нет. Мы собрали самые колоритные и теперь уже кажущиеся забавными снимки отечественных звёзд из 90-х, пропитанные духом того времени.