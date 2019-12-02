Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Любовь
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Еда
Почему женщины спят с одеялом между ног
Почему женщины спят с одеялом между ног
Психология
Как пережить расставание и восстановиться
Как пережить расставание и восстановиться
Любовь

Колоритные фото отечественных звезд из «лихих 1990-х» 

SM News 55 минут назад
90-е — особенное время для нашей страны, время больших перемен и обрушившейся на людей свободы, время испытаний деньгами и их отсутствием и, что не маловажно, время стремительного слияния с западной культурой. Какие бы ни были 90-е для отдельных жителей России — для кого лихие, а для кого суровые, невозможно не испытывать ностальгию, рассматривая фото тех лет. Они передают особенную атмосферу эпохи, которой уже нет. Мы собрали самые колоритные и теперь уже кажущиеся забавными снимки отечественных звёзд из 90-х, пропитанные духом того времени.
Видео дня. Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
SM News: последние новости
Что стало с 20-летней Машей Кончаловской, которая шесть лет находится в коме? Отец рассказал о ее состоянии Что стало с 20-летней Машей Кончаловской, которая шесть лет находится в коме? Отец рассказал о ее состоянии Российские красотки, которые увеличили губы Российские красотки, которые увеличили губы Звезды, которые родили от чужих мужей Звезды, которые родили от чужих мужей 
Теги:
Звёзды , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации 1
Почему женщины спят с одеялом между ног
Почему женщины спят с одеялом между ног 52
Как пережить расставание и восстановиться
Как пережить расставание и восстановиться
Звезды, которые родили от чужих мужей
Звезды, которые родили от чужих мужей 4
Видео
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
00:27
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
Звёзды
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
00:43
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
Звёзды
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
10:10
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
Красота Звёзды
Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
03:01
Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
Красота Звёзды
Почему Микки Рурк страстно любит русских моделей
00:29
Почему Микки Рурк страстно любит русских моделей
Звёзды
Секретный список любовников принцессы Дианы
01:44
Секретный список любовников принцессы Дианы
Звёзды
Зачем хранить лук в пакете зимой на подоконнике
03:44
Зачем хранить лук в пакете зимой на подоконнике
Еда
Пэрис Хилтон поделилась пикантным снимком
01:00
Пэрис Хилтон поделилась пикантным снимком
Звёзды
Фразы, которые с потрохами выдают провинциалок
02:39
Фразы, которые с потрохами выдают провинциалок
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение