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«Четвертая беременность»: Седокова спровоцировала новую волну слухов 

Teleprogramma.pro + ещё 2 4 часа назад
Седокова спровоцировала слухи о беременности
Фото: Global Look Press
Многие знают, что артистка — многодетная мать. У нее трое замечательных детей — две дочери и сын. Накануне в Сети появилась информация о возможном пополнении в семье.
Певица Анна Седокова недавно выступала в одном из ночных клубов столицы. Для выхода в свет она выбрала черное обтягивающее платье и шляпку в тон.
Поклонники первым делом обратили внимание на округлившийся живот звезды, который четко просматривается на появившихся в Интернете кадрах. Конечно, первая мысль, которая может прийти в голову — исполнительница находится в интересном положении.
«Либо Аня хорошо поела, либо это четвертая беременность», — недоумевают фолловеры.
К слову, сама Седокова не спешит давать комментарии на этот счет. Тем не менее, ранее она неоднократно говорила, что в будущем планирует завести еще детей.
Очевидно, что отцом предполагаемого малыша станет новый возлюбленной знаменитости — баскетболист Янис Тимма. Буквально месяц назад молодые люди официально объявили о статусе их отношений.
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Теги:
Звёзды , Анна Седокова , Янис Тимма
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