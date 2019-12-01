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Возбудившийся Цекало публично схватил жену за интимное место 

Экспресс газета + ещё 1 4 часа назад
Цекало публично схватил жену за интимное место
Фото: Экспресс газета
58-летний шоумен и телеведущий Александр Цекало продолжает демонстрировать семейную идиллию со своей молодой супругой Дариной Эрвин. Пара проводит отпуск на Багамах, каждый день нежась на белоснежных пляжах.
Впрочем, даже в публичных местах бывший муж Лолиты Милявской не может скрыть своей страсти.
Instagram
На последнем кадре, который Эрвин опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram, перевозбудившийся муж схватил ее за грудь.
«У Цекало все хорошо. Впрочем, как и у его молодой казашки. Лучше, чем у Лолиты», — указывают авторы Telegram-канала «НеМалахов».
Напомним, отношения Цекало и Эрвин начались в 2018 году. В начале этого года пара, к удивлению многих, решила сочетаться браком.
Торжественную церемонию провели в Беверли-Хиллз (США). С тех пор влюбленные регулярно появляются на светских мероприятиях и не стесняются демонстрировать нежные чувства друг к другу. Для Александра Цекало это уже четвертый брак, однако он намекает, что с Эрвин наконец-то обрел долгожданное счастье.
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Теги:
Звёзды , Интимные фото звезд , Красивый секс , Лолита Милявская , Александр Цекало
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