Что стало с 20-летней Машей Кончаловской, которая шесть лет находится в коме? Отец рассказал о ее состоянии

В 2013 году он вместе с дочерью Марией попал в аварию, и 14-летняя девочка впала в кому. Ходили слухи о том, что Маша вышла из комы и идет на поправку, но они не подтверждались.

Однако родители тщательно скрывали информацию о состоянии здоровья дочери, и о ней шесть лет не было известно практически ничего…

Спустя годы Андрей прервал молчание и рассказал о том, как сейчас живет его дочь. Он побеседовал с Владимиром Познером и наконец раскрыл информацию о состоянии девушки. Хотя он все же не сказал точно, в каком состоянии сейчас находится его дочь, и удалось ли ее вывести из состояния комы.

Авария, произошедшая на французском шоссе, потрясла россиян. Андрей быстро оправился от столкновения, а вот Маша получила серьезные травмы и была введена в состояние искусственной комы. Французские врачи не могли дать положительных прогнозов, и Андрей с Юлией обратились к специалистам из других стран.

Но долгие годы они хранили молчание о том состоянии, в котором находится Маша после аварии.

Однако и в интервью Андрей Кончаловский был немногословен относительно состоянии Марии. Он не стал скрывать, что на данный момент ситуация все та же — Маша в коме. Но Андрей поделился, что сейчас он наконец стал смотреть на ситуацию с оптимизмом.

До этого он долгое время страдал и не мог найти себе места. Но в последнее время он стал смотреть на свою жизнь философски. Он процитировал известного психолога Виктора Франкла о том, что каждый должен найти свою цель в жизни. Андрей признался, что на данный момент его цель понятна — он вместе с женой Юлией сделает все возможное для выздоровления Маши.

Он верит, что результат их стараний будет положительный, и девушка поправится. Что же, стоит пожелать Марии скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!