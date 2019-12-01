Звезды, которые родили от чужих мужей

Рождение детей от чужих мужей среди публичных людей — не редкость. Сильный пол меняет своих жен на молоденьких девушек. Имеются пары, которые, не боясь осуждения общества, создают крепкие семьи. Звезды также не отказывают себе в интрижках на стороне.

Альбина Джанабаева

Более 10 лет Валерий Меладзе жил на две семьи, скрывая свою связь с Альбиной, у которых в 2004 году родился сын Костя. Только в 2009 году певец публично признался, что у него есть еще один ребенок. Помимо Кости, от первой жены у него есть три дочери от первого брака. Развод с женой произошел только в 2014 г., когда Альбина родила Валерию второго сына.

Светлана Иванова

Светлана редко комментирует свою личную жизнь. В 2012 году у актрисы появилась дочка Полина от режиссера Джаника Файзиевы, который к тому времени имел супругу и двух детей. Лишь через год режиссер признал отцовство.

Ева Польна

Ева Польна и Денис Клявер — оба публичные люди, но им долго удавалась скрывать правду об общем ребенке. Тем более Клявер был на тот момент счастлив со своей женой. Только в 2010 году певец поведал на программе «Пусть говорят», что у него есть дочка, зовут ее Эвелина, родила ее в 2005 году Ева Польна. Сейчас бывшие любовники не вместе, но сохраняют дружеские отношения.

Юлия Снигирь

Актриса Юлия Снигирь забеременела и родила сыночка от известного актера и многодетного отца Евгения Цыганова . Он бросил жену, и теперь пара вдвоем воспитывают маленького Федора.

Евгения Добровольская