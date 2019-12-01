Идеальная фигура: Анастасия Макеева сразила снимком в золотом купальнике

Публика обожает яркую красавицу Анастасию Макееву — и ее всесторонние таланты, и открытость, и прекрасную фигуру. Также многие благодарны актрисе за смелость, ведь она почти не обрабатывает фото перед публикацией. Очередные снимки из Дубая, на которых звезда предстала в купальнике, собрали восторженные отзывы.

Год назад актриса Анастасия Макеева третий раз вышла замуж. Избранником звезды стал адвокат Александр Сакович , он младше артистки на 5 лет. На днях пара отметила ситцевую свадьбу, для чего уединилась в Дубае. Звезда не удержалась и, воспользовавшись жаркой погодой, предстала перед подписчиками в прекрасном золотом бикини, подчеркивающем ее идеальные формы. Хотя для Анастасии, как известно, даже лютый холод не помеха раздеться до купальника, ее красота запечатлена и среди суровых льдов Северного Ледовитого океана.

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Артистка призналась, что год назад даже не мечтала побывать в этом прекрасном месте с мужчиной, а тем более — с мужем! Но судьба иногда подбрасывает сюрпризы, и сегодня она наслаждается не только прекрасной погодой, пляжем и видами, но и семейными отношениями. Поклонники не забыли подчеркнуть, что Макеева — обладательница идеальной и очень женственной фигуры, а также пожелали ей личного счастья, прекрасных взаимоотношений и скорейшего пополнения.