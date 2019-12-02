Миро высказалась о разводе Глушакова с женой

«Умничка Даша»: Миро поддержала жену Глушакова при разделе имущества

Редкий случай — блогер Лена Миро поддержала богатенькую блондинку Дарью Глушакову , которая после развода с супругом получила приличный кусок его имущества. Напомним, бывший супруг девушки — известный футболист Денис Глушаков . Расстались они из-за любви мужчины посмотреть на сторону, а если буквально — мужчину застукали в бане с девицей.

Даша вполне справедливо расценила: за измены платить надо. Она обратилась к известному адвокату Сергею Жорину . После его вмешательства в дело у отставной жены в качестве компенсации остались три квартиры в Москве от 100 до 200 кв. м, квартира в Сочи в 100 кв. м, загородный дом площадью 500 кв. м. Кроме того, изменник теперь обязан выплачивать по полмиллиона каждый месяц двум своим дочерям в качестве алиментов. Ну и совсем мелочь — Дарья должна получить от него единовременно 100 тыс. рублей.

Увидев такие цифры, Миро призналась, что ошибалась в Даше. Блогер была уверенна, что она типичная жена-блондинка богатенького футболиста, которая только тем и занимается, что улучшает свою внешность. Но девушка оказалась не так проста.

«Вместо того, чтобы ныть в Instagram и напиваться, как это делала Бузова, которой Тарасов не оставил ровным счетом ничего, умная Даша пришла к правильному человеку. В результате имеет то, что имеет. Позаботилась о себе и о дочках: теперь им никакая новая любовница папы не страшна. Обеспечены и независимы. Молодец, Даша! Рада за нее», — написала Миро в своем блоге.

Заметим, что изначально футболист просил оставить детей себе и взыскать с Дарьи алименты в размере 80 тыс. рублей.